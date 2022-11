La princesse Diana fait une demande spéciale à Michael Jackson dans cette vieille vidéo

Dans une ancienne interview avec Michael Jackson, la défunte pop star a révélé la demande spéciale que la princesse Diana lui avait faite. Les deux icônes se sont rencontrées avant le spectacle du chanteur au stade de Wembley en 1988. La défunte princesse de Galles lui a demandé s’il interpréterait sa chanson à succès Dirty Diana pendant le spectacle. Inutile de dire que Michael Jackson a été un peu surpris. Le clip a refait surface sur Internet. Lors de son entretien avec Barbara Walters en 1997, Michael a mentionné qu’il n’avait pas ajouté la chanson à l’émission afin qu’elle reste plus appropriée pour les membres de la famille royale britannique qui allaient y être présents. Mais plus spécifiquement pour montrer du respect envers la princesse Diana. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé dans la section des commentaires ce qu’ils pensaient de l’échange. Beaucoup ont appelé le défunt chanteur et la défunte princesse de Galles deux de leurs personnes préférées. “La défunte princesse Diana était unique en son genre… Je n’ai jamais vu une princesse comme elle… Elle nous manque vraiment”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre utilisateur a commenté: «Je les ai aimés tous les deux! Puissent-ils reposer en paix. Je sais qu’ils doivent traîner ensemble dans leur royaume »,

“J’aime Michael Jackson, je me fiche de ce que l’on dit de lui. Et Diana était l’incarnation absolue de la classe », lit le troisième commentaire.

Bien que les deux n’aient jamais été face à face lors de cette seule rencontre, les deux ont noué une solide amitié. La princesse Diana était une grande fan de la mégastar bien avant de le rencontrer, a rapporté le South China Morning Post. Après son spectacle au stade de Wembley, Michael a fait don de 150 000 £ (environ 1 crore ₹) au Prince’s Trust, il a également donné à la princesse Diana deux vestes en cuir sur mesure avec “ Bad ” détournées sur le dos pour ses fils, le prince William et Harry. Cependant, ce sont les appels de 3 heures du matin qui ont renforcé leur amitié, alors qu’ils se confiaient à propos des paparazzi et à quel point ils étaient durs avec eux deux, et parlaient de leurs enfants.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici