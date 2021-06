Il y a PRESQUE 24 ans, un matin du plein été 1997, je suis arrivé à la lourde porte noire des numéros 8 et 9 du palais de Kensington.

J’avais été invitée pour ce que la princesse Diana a décrit plus tard comme « une conversation entre filles ».

Diana lors d’un événement pour la vente aux enchères de 79 de ses robes pour la charité en juin 1997 Crédit : Getty

J’avais été contacté la semaine précédente par la secrétaire de la princesse avec un message un peu inquiétant.

« La princesse aimerait vous voir », dit-elle. J’ai tout de suite su de quoi il s’agissait. J’avais écrit un article sur Diana affirmant qu’elle cachait quelqu’un dans le coffre de sa voiture pour le faire entrer dans son appartement sans que la sécurité ou qui que ce soit d’autre ne le remarque.

J’avais l’impression d’être sur le point d’être critiqué, mais ce n’est pas ainsi que Diana fonctionnait, comme je l’ai découvert.

J’ai donc poussé la porte à moitié entrouverte et j’ai pénétré.

C’était la maison de Diana. Il n’y avait pas de courtisans désapprobateurs, pas de laquais, pas de pages en livrée, pas d’armée de servantes. Seul son majordome, Paul Burrell, que j’ai trouvé en train de ranger des fleurs dans le garde-manger d’en face et il m’a escorté à l’étage jusqu’à ce que j’ai reconnu comme le salon.

Quelques instants plus tard, la princesse Diana, qui aurait eu 60 ans le 1er juillet, est entrée sur une bouffée de parfum, la main tendue en guise de salutation. Elle portait une robe Versace bleu électrique qui arrivait juste au-dessus de ses genoux et était serrée, sans trace de ligne de culotte.

La peau de la princesse semblait avoir été trempée dans du miel liquide. Il était doré sans défaut ni même un soupçon de tache de rousseur.

Elle portait des chaussures Chanel, une montre Cartier à un poignet et un mince bracelet tennis en diamants à l’autre.

La princesse Diana rayonnait à peine deux mois avant sa mort Crédit : Getty

FREINS DE VOITURE

Ses boucles d’oreilles étaient des saphirs avec une petite goutte de diamant.

La princesse s’habillait-elle toujours ainsi pour le café du matin ? Je me demandais.

Mais Diana avait découvert le pouvoir de l’imagerie il y a longtemps.

La première chose qu’elle voulait m’expliquer était les inquiétudes qu’elle avait autrefois nourries pour sa sécurité.

« Le divorce a été un enfer », a-t-elle déclaré. « J’étais en morceaux. Je ne me sentais en sécurité nulle part. Elle était rongée par la paranoïa. « Je sais que cela semble idiot maintenant, mais je m’inquiétais vraiment des freins de ma voiture. . . » et sa voix s’est éteinte dans un rire.

Elle pensait même que le prince Charles la voulait à l’écart et avait écrit une note en disant autant et même suggéré que Camilla était un leurre et il voulait que la voie soit libre pour épouser la nounou de leurs enfants, Tiggy Legge-Bourke.

Mais maintenant, un an plus tard, elle savait que toutes ses peurs semblaient stupides et elle était pleine de vie et vive, positive et à l’aise. Par nature, elle était une personne incroyablement peu sûre d’elle.

C’était l’un de ses plus gros problèmes – elle ne perdrait jamais l’habitude de baisser les yeux quand elle parlait de sa voix argentée de petite fille, mais elle semblait plus à l’aise avec elle-même.

La princesse de Galles en 1985 dans son salon du palais de Kensington, où elle a eu la « conversation entre filles » avec l’écrivain Ingrid Crédit : Getty

Elle avait de l’argent, 17 millions de livres sterling de son divorce, et elle n’était plus seule. Elle avait commencé à s’amuser. Elle n’était pas haranguée au même degré par Buckingham Palace et elle avait cessé de s’inquiéter des freins de sa voiture.

Sa campagne pour l’interdiction des mines antipersonnel prenait de l’ampleur au niveau international.

Une romance d’été était en vue et elle avait les vacances avec ses fils à attendre avec impatience.

Toute conversation avec Diana tournait inévitablement vers William et Harry.

Harry taquine toujours William : « Si tu ne veux pas être roi, ça n’a pas d’importance… je le serai ! » princesse Diana

Diana disait toujours combien elle les aimait. Elle était possessive et en voulait toujours à la présence de Tiggy, qu’elle avait été amenée à croire par la malhonnêteté de Martin Bashir avait été impliquée avec le prince Charles et était même tombée enceinte.

L’antagonisme entre les deux femmes a continué à couver près de deux ans plus tard. Diana a expliqué qu’elle avait invité Tiggy au palais de Kensington pour un déjeuner « de maquillage », mais que Tiggy avait refusé le rameau d’olivier.

Diana était toujours jalouse de la proximité de Tiggy avec ses fils, ce qui était compréhensible, car ils préféraient parfois la présence de Tiggy à la sienne parce qu’elle attirait moins l’attention.

Le jour des fondateurs d’Eton cette année-là, William avait demandé à Tiggy de se joindre à lui pour le pique-nique traditionnel à la place de Diana. Cela l’a bouleversée, mais William ne pouvait pas comprendre pourquoi sa mère en pleurait.

Charles, Harry, Wills et Tiggy Legge-Bourke, encerclés

«Je vois à peine les garçons», m’a-t-elle expliqué. « Je n’ai pas pu m’en empêcher. » Elle m’a dit que William détestait la publicité qu’il attirait mais elle lui a expliqué qu’il devrait apprendre à vivre avec. Quand il était un peu plus âgé, il apprendrait à s’adapter.

Elle avait moins de soucis pour Harry.

« Il prend tout dans sa foulée », a-t-elle déclaré. « Il taquine toujours William – ‘Si tu ne veux pas être roi, ça n’a pas d’importance, je le serai’. »

Diana a expliqué qu’elle ne ferait jamais rien pour nuire à la monarchie.

« Je n’ai aucune envie de bouleverser ce qui fait essentiellement partie de l’héritage de William, qu’il le veuille ou non », a-t-elle confirmé.

Mais elle l’avait fait, bien sûr, comme elle le savait très bien – et l’amertume accumulée au cours des 16 années précédentes persista.

Diana avec ses enfants bien-aimés Harry et William à Thorpe Park en 1993 Crédit : Getty – Contributeur

Étonnamment, compte tenu de l’animosité du divorce, elle a parlé avec affection de l’homme qui avait, jusqu’à l’été précédent, été son mari. « Charles m’aimait absolument », a-t-elle déclaré. « C’est très blessant pour nos enfants quand les gens disent que nous ne nous aimions pas. »

Je l’ai crue, car j’ai vu certaines des lettres qu’ils ont échangées une fois, mais je savais que Diana me disait quelque chose qu’elle avait besoin que je répète, et elle m’a jeté un coup d’œil de côté pour voir ma réaction.

« C’était les gens autour de nous », a-t-elle déclaré. « Ils ne nous ont pas laissé de chance. Charles est entouré de mauvaises personnes qui donnent de mauvais conseils et il est très insatisfait et il n’en fait vraiment pas assez.

Puis, en contradiction avec ce qu’elle venait de dire, elle a poursuivi : « S’il devient roi, il sera restreint et ne pourra pas faire tout ce qu’il aime. Je m’inquiète pour lui.

Mais Diana était maintenant en dehors de l’orbite royale et se tournait vers son propre avenir.

Elle était triste que son mariage n’ait pas fonctionné et pensait que si elle et Charles s’étaient rencontrés à différents moments de leur vie, ils auraient peut-être «conquis» le monde ensemble. « Il m’aimait quand nous nous sommes mariés et je l’aimais », a-t-elle déclaré. « Nous nous aimons toujours maintenant, d’une manière différente. Au moins je l’aime. Il est une bonne personne. C’est incroyablement triste pour notre mariage.

Il était bien sûr trop tard. La reine avait fait ce qu’elle pouvait pour aider à maintenir leur union ensemble. Elle voulait que Diana soit heureuse et lui a apporté sympathie et soutien.

Charles et Diana posent pour une photo en 1983 Crédit : Getty – Contributeur

ELLE VOULAIT DÉRACINER

Mais Diana n’a pas pu surmonter les tempêtes conjugales. Elle n’avait ni la force de caractère de la reine ni sa capacité à compartimenter sa vie et à faire passer le devoir avant tout.

Elle ne pouvait pas secouer Camilla Parker Bowles de sa mémoire. Cela a assombri son jugement et coloré ses actions. Bizarrement, ce jour d’été, Diana m’a même dit qu’elle ne blâmait plus Camilla pour la rupture de son mariage. Elle a dit que ce sont les gens autour de Charles qui l’ont rompu plus que toute autre chose. Je ne pouvais pas comprendre ce qu’elle voulait dire à l’époque. Mais depuis que son fils le prince Harry a quitté le giron royal, je peux le voir plus clairement.

Diana voulait se déraciner et recommencer. Je suis sûr qu’avec le temps, elle l’aurait fait. Elle en avait assez du Royaume-Uni. La famille royale mettait des obstacles sur son chemin et elle avait des raisons de penser que le gouvernement de Tony Blair de l’époque l’avait gravement laissée tomber.

Avant d’arriver au pouvoir, il avait fait toutes sortes de promesses sur ce que pourrait être son futur rôle.

Diana était pleine d’espoir, car Blair lui avait promis un poste d’ambassadeur itinérant s’il gagnait les élections. C’était exactement le rôle qu’elle voulait et pour lequel elle aurait été si bonne. Elle a également rencontré le stratège de Blair, Peter Mandelson, et le ministre des Affaires étrangères Robin Cook. Tout le monde semblait extrêmement enthousiaste à l’idée d’avoir Diana à ses côtés.

Mais lorsque Blair est arrivé au pouvoir, il est revenu sur sa promesse. Il aurait pu en parler à la reine, ce qu’il a dit qu’il ferait. Mais il ne l’a pas fait.

Ils sont restés amis mais chaque fois que Diana le mentionnait, il tergiversait. Elle s’est finalement sentie très déçue et a été insultée qu’il ne la prenne pas au sérieux.

Diana rencontre une jeune victime de mines antipersonnel, Sandra Tigica, 13 ans, en Angola en juillet 1997 Crédit : Alamy

Personne n’aurait été mieux que Diana. Son profil était mondial, elle imposait le respect aux gens partout où elle allait et, en tant qu’ambassadrice itinérante attirant l’attention sur le sort des autres, elle aurait fait des merveilles pour la réputation internationale de la Grande-Bretagne.

C’était ce qu’elle voulait faire. Pas pour sa propre satisfaction, mais parce qu’elle se souciait vraiment des gens. Malgré la façon dont Tony Blair la traitait, c’était ce qu’elle était déterminée à faire, même si cela signifiait continuer son travail par ses propres moyens. Aider les autres a été sa vocation jusqu’à la fin.

Elle avait vu une émission à la télévision sur les enfants vendus comme esclaves.

Cela l’a tellement bouleversée qu’elle a déterminé que ce serait son prochain projet et d’une manière ou d’une autre, elle persuaderait certaines de ses amies puissantes et influentes de se joindre à elle dans une croisade pour aider à éradiquer l’horrible commerce.

Elle était fière de ce qu’elle avait accompli avec l’interdiction des mines terrestres et considérerait cela comme son plus grand héritage.

Et quand j’ai quitté le palais plus tard dans la matinée, nous avons prévu de nous revoir et de discuter en détail de son travail. Bien sûr, cela ne s’est jamais produit car exactement sept semaines plus tard, elle a été tragiquement tuée dans un passage souterrain de Paris.

Comme tout le monde, j’ai été choqué lorsque le téléphone a sonné à 2 heures du matin ce matin-là. Mais j’avais du travail à faire et ça m’a aidé. Comme c’est étrange, pensai-je, j’étais probablement le dernier journaliste à l’avoir jamais « interviewée ».

Mais comme son fils le prince Harry, c’est son appartenance à la famille royale qui l’a définie.

Peu importe à quel point Diana a essayé de prendre en charge son propre destin, elle n’a jamais pu se libérer d’une institution qui était là bien avant qu’elle ne monte sur scène et qui est toujours là longtemps après son départ.

Mais de tout le monde, elle restera toujours dans les mémoires comme la femme qui se souciait de lui.

Ingrid Seward est l’auteur de Prince Philip Revealed, A Man Of His Century, et rédactrice en chef du magazine Majesty Crédit : Rex