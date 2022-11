La princesse Diana était au box-office de son vivant – donc si vous n’aimez pas The Crown, ne regardez pas

LE prêtre français qui a donné à la princesse Diana les derniers rites alors qu’elle était mourante à l’hôpital a condamné le drame télévisé The Crown pour des scènes qui recréent les événements qui ont précédé son accident mortel à Paris.

Le père Yves-Marie Clochard-Bossuet déclare : « Leur tournage est motivé par le commerce, et ils sont simplement intéressés à attirer le plus de spectateurs possible.

Des scènes à Paris le mois dernier ont montré que Netflix recréait l’accident du Pont de l’Alma qui a tué Diana et Dodi Fayed Crédit : Getty

La princesse Diana est interprétée par Elizabeth Debicki dans The Crown Crédit : Netflix

Oui, c’est le nom du jeu. Mais voici le problème : les téléspectateurs n’ont pas à y jouer.

Mais nous le faisons toujours. Et nous le ferons à nouveau.

Écoutez-moi bien. Malgré les critiques généralisées et les babillards électroniques en ligne inondés de signaleurs de vertu disant à quel point ils sont dégoûtés par l’exploitation de la princesse Diana par la Couronne, sa rupture de mariage et sa mort subséquente, la majorité d’entre eux continueront à regarder et ce sera «tendance» quelques heures après. la série cinq sortira la semaine prochaine.

Par conséquent, il deviendra probablement l’une des émissions de télévision les mieux notées de la plate-forme cette année.

Ce qui, étant donné que nos vies en ligne sont surveillées et pilotées par des algorithmes nous alimentant de ce que nous voulons manger, porter et regarder, signifie que davantage de la même programmation de tragédies réelles sera commandée pour nourrir le désir évident des téléspectateurs.

Au Royaume-Uni en ce moment, l’émission la mieux notée est The Watcher, un drame basé sur un cas réel d’un couple chassé de chez lui par un écrivain maléfique qui a même ciblé leurs enfants.

En deuxième place, après plusieurs semaines dans le top dix, se trouve Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, sur le tueur en série réel qui a assassiné et démembré 17 hommes et garçons.

Voilà donc, en full Technicolor, que les abonnés britanniques à Netflix privilégient les histoires vécues à caractère sensationnaliste.

Rien d’inhabituel à cela; c’est à peu près la même histoire à l’échelle mondiale aussi.

Mais épargnez-nous le faux scandale.

Que ce soit l’appel téléphonique “Tampongate” de Charles et Camilla et l’interview à couper le souffle de Diana avec Martin Bashir (les deux séries cinq, imminentes), ou les scènes menant à la mort de Diana à Paris (série six, à paraître l’année prochaine), beaucoup de nous allons le laper.

La princesse Diana était au box-office de son vivant – donc si vous n’aimez pas The Crown, ne regardez pas 1 crédit

Et cela signifie que les dirigeants de Netflix, et de toutes les autres plates-formes qui ont besoin de notes élevées pour survivre, s’efforceront de trouver le prochain projet choc pour assouvir nos tendances voyeuristes.

Mon bugbear avec The Crown, comme exprimé dans cette colonne il y a quelques semaines, est qu’il n’a pas fait assez pour alerter le public mondial en particulier qu’il s’agit d’une dramatisation fictive et devrait le signaler au début de chaque épisode.

Mais vais-je lancer les séries cinq et six avec le même enthousiasme que j’ai regardé le reste de ce mastodonte télévisé magnifiquement filmé?

Tu paries, et au moins je suis honnête à ce sujet. Beaucoup ne le sont pas.

La princesse Diana était au box-office de son vivant. Et elle le reste 25 ans après sa mort.

Si vous ne l’aimez pas, aidez à forger un changement algorithmique en refusant de le regarder.

Appel courageux de Suella

SUELLA Braverman est le pire cauchemar du Labour.

Sir Keir Starmer et al savent très bien que la crise des migrants est hors de contrôle et qu’une partie importante du mur rouge a voté pour Boris Johnson parce qu’ils pensaient qu’il réglerait le problème.

Suella Braverman est le pire cauchemar du Labour Crédit : Getty

Aujourd’hui, Suella, l’homme le plus courageux, parle la langue des millions de gens ordinaires qui partagent la conviction que des milliers d’hommes, pour la plupart jeunes, venant ici en tant que réfugiés économiques ne sont pas viables.

C’est pourquoi le parti travailliste lui lance à plusieurs reprises des briques et pourquoi Rishi Sunak doit tenir bon et lui permettre de trier les véritables réfugiés des autres.

Si elle tient bon et réussit, les travaillistes savent qu’ils seront hors du pouvoir pendant une autre décennie.

UN MOT TRANQUILLE LE dictionnaire Collins a publié les nouveaux mots et expressions qui définissent l’année écoulée. Permacrisis signifie “une longue période d’instabilité et d’insécurité”, tandis que “lawfare” fait référence à l’utilisation de la loi pour intimider un adversaire. Mais peut-être que le plus apte à décrire la Grande-Bretagne post-Covid est «l’arrêt silencieux» qui, dans la poursuite d’un meilleur équilibre travail-vie personnelle, signifie faire la quantité de travail de base absolue requise, mais rien de plus. Une pratique, diront certains, qui a été discrètement perfectionnée au fil des années par certaines sections de la fonction publique.

Les costumes d’Halloween des célébrités sont un spectacle d’horreur

Machine Gun Kelly habillé en prêtre tandis que sa fiancée Megan Fox s’est agenouillée devant lui en tant que dominatrice enchaînée prenant la communion Crédit : Instagram

Kendall Jenner dans le rôle de Jessie la cow-girl de Toy Story pour Halloween 1 crédit

VOUS SOUVENEZ-VOUS de l’époque où Halloween consistait en un peu plus que quelques tout-petits allant de maison en maison couverts d’un vieux drap avec quelques trous pour les yeux ?

Grâce, principalement, à l’influence de l’Amérique, le concept original « d’horreur » semble avoir quelque peu dérivé.

Découvrez Kendall Jenner dans le rôle de Jessie la cow-girl de Toy Story. . . avec la torsion supplémentaire de son dos sur le spectacle.

Il semble que même un personnage d’enfant sain mais fougueux n’est pas à l’abri de la sexualisation par la brigade regarde-moi.

Ou que diriez-vous du rappeur américain Machine Gun Kelly déguisé en prêtre tandis que sa fiancée Megan Fox s’est agenouillée devant lui en tant que dominatrice enchaînée prenant la communion ?

Non, moi non plus.

Mme Fox a trois enfants, âgés de neuf, huit et cinq ans, issus d’un précédent mariage.

Étant donné que j’ai failli mourir d’embarras lorsque ma mère a assisté une fois à la soirée des parents dans un chapeau rouge désinvolte, Dieu seul sait ce qu’ils pensent des tendances exhibitionnistes de leur mère.

L’AIR CHAUD AU SECOURS NOS factures d’énergie explosent parce que Poutine nous tient à bout de bras. La fracturation nous sortirait du trou mais, grâce à une minorité d’activistes, l’interdiction brièvement levée par Truss a maintenant été rétablie. Tous les idiots qui se collent aux routes/murs, etc. veulent “juste arrêter le pétrole” sans alternative viable. Et nous avons actuellement assez de soleil pour alimenter une bouilloire de voyage une fois par quinzaine. Alors comment, exactement, allons-nous résoudre notre crise énergétique ? Peut-être que l’air chaud expulsé par certains des manifestants lanceurs de peinture pourrait être exploité à bon escient ?

Honte à toi Greta

Greta Thunberg dit qu’elle “ne peut pas suivre” la famille royale britannique 1 crédit

Lorsqu’on lui demande si elle a déjà rencontré le roi Charles, la militante du changement climatique Greta Thunberg répond : « Je pense que je l’ai rencontré.

“Je ne peux pas suivre la famille royale britannique. Il y en a tellement.”

Quelle curieusement ignorante de la figure mondialement reconnaissable qu’elle a rencontrée il y a à peine deux ans, qui avait déjà passé la majeure partie de deux décennies à défendre l’environnement alors qu’elle portait encore des couches d’origine durable.

Pourtant, je suppose que c’est ce qui arrive quand tu manques autant l’école.