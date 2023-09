Un nouveau documentaire basé sur les enregistrements audio de la princesse Diana est en cours de réalisation 26 ans après sa mort.

Vendredi, il a été annoncé que « Diana : Le reste de son histoire » présenterait des enregistrements inédits de la défunte princesse de Galles détaillant ses problèmes de santé mentale, son mariage difficile et sa relation difficile avec sa belle-mère, Raine Spencer. . Le film fait suite à « Diana : In Her Own Words » de 2017.

Dans un clip publié par « Good Morning America », on entend Diana réfléchir à l’impact de la naissance de son fils, le prince Harry, sur son mari d’alors, le prince Charles, aujourd’hui roi Charles III.

Christopher Andersen, auteur de « Le roi » et « Le jour où Diana est morte », a déclaré à Fox News Digital que les enregistrements « sont un rappel obsédant » de l’angoisse privée de Diana et de son urgence de faire entendre sa voix.

« Malgré sa renommée mondiale – on pourrait sans doute la qualifier de femme la plus célèbre et la plus célébrée de son temps – Diana souffrait énormément émotionnellement », a expliqué Andersen. « Elle s’est retrouvée face à une institution millénaire qui était déterminée à contrecarrer chacun de ses mouvements, et la détresse qu’elle ressentait s’entendait bien dans sa voix. Et quelle voix belle, élégante et hypnotique.

« Je pense qu’il est important que, quand on regarde Charles et [his wife] Camilla sur le trône, cela nous rappelle les rebondissements que l’histoire a pris pour les y mettre », a déclaré Andersen. « Sans Diana et la vie qu’elle a vécue, nous ne serions pas aussi intéressés par la famille royale. «

Andersen a déclaré qu’il avait « entendu de nombreuses heures » de ces bandes au fil des ans, et que chaque fois que de nouvelles portions sont rendues publiques, elles offrent des « révélations stupéfiantes ».

Les bandes ont été enregistrées pour Andrew Morton, qui a écrit le livre à succès de 1992, « Diana: Her True Story ». Le journaliste britannique a utilisé son ami commun James Colthurst comme intermédiaire pour obtenir les cassettes de son livre avec l’accord de Diana. Morton a été représenté dans « The Crown » de Netflix.

Diana a épousé le fils aîné de la reine Elizabeth II, alors prince de Galles, en 1981.

« C’était tellement adulte », entend-on dire la défunte princesse à propos de son mariage. « Voici Diana, une institutrice de maternelle. Je veux dire, tout cela était ridicule. »

Dans un autre extrait, on entend Diana dire que Charles était « déçu » lorsqu’il a découvert qu’Harry n’était pas une fille.

« Mon mari ne parle même pas à maman, à peine », a déclaré Diana. « À cause du baptême d’Harry, Charles est allé voir maman et lui a dit : ‘Vous savez, nous avons été tellement déçus. Nous pensions que ce serait une fille.' »

« Et maman lui a arraché la tête », a poursuivi Diana. « Et elle a dit : ‘Tu devrais réaliser à quel point tu as de la chance d’avoir un enfant normal.’ Depuis ce jour, les volets sont baissés. C’est ce qu’il fait quand quelqu’un lui répond.

Andersen a déclaré que lors de la deuxième grossesse de Diana, les tensions s’étaient apaisées entre le couple, probablement parce que Charles pensait qu’il allait avoir une fille. Les deux étaient déjà les parents du prince William, désormais héritier du trône.

« Leur mariage a été houleux dès le début », a expliqué Andersen. « Diana a reconnu que c’était étonnant qu’elle soit tombée enceinte étant donné ses conflits conjugaux avec Charles. « Harry est apparu comme par miracle », a déclaré plus tard Diana. Elle a admis qu’elle avait même commencé à se convaincre que Charles aimait en fait. « Nous étions extrêmement heureux », a-t-elle déclaré à propos de cette brève période du mariage royal. « Charles était ravi du nouveau bébé, très tendre et attentionné. Je ne voulais pas que cela se termine. »

« La raison de la nouvelle attitude de Charles était simple : il voulait une fille pour compléter la famille », a expliqué Andersen. « Il était tellement convaincu que Diana était enceinte d’une fille qu’il a refusé de regarder les échographies. Diana a cependant regardé. ‘Je savais que c’était un garçon’, a-t-elle déclaré plus tard. ‘Et je ne lui ai rien dit.’ Diana se souviendrait de cette période de leur mariage : « Nous étions très, très proches l’un de l’autre les six semaines précédant la naissance d’Harry. Les plus proches que nous ayons jamais été et que nous le serons jamais. »

Selon Andersen, la réaction du futur roi à la naissance de Harry a été « dévastatrice » pour Diana.

« Oh, mon Dieu », a laissé échapper Charles avec dédain, au grand étonnement des médecins et des infirmières présents dans la pièce », a déclaré Andersen. « ‘C’est un garçon. Et il a même les cheveux roux !’ À ce moment-là, Diana a déclaré : « Notre mariage a tout simplement explosé. Tout s’est effondré. Quelque chose en moi s’est fermé. »

Diana avait de nombreuses raisons d’être bouleversée par la réaction choquante de son mari.

« Diana détestait toute cette histoire de préférence de genre », a expliqué Andersen. « Après avoir eu deux filles, les parents de Diana étaient tellement convaincus qu’elle serait un garçon qu’ils n’ont même pas pris la peine de choisir le nom d’une fille à l’avance. Il a fallu une semaine entière avant de l’appeler Diana Frances. »

« Les Spencer auraient bien sûr un fils, le frère cadet de Diana, Charles », a poursuivi Andersen. « Mais elle a grandi en sachant que ses parents étaient amèrement déçus à son égard, ce qui a fait que Diana se sentait « indésirable et mal-aimée » dès le début. La naissance de Harry a définitivement été un tournant dans le mariage de Charles et Diana. Peut-être le tournant. Diana savait que son mari était retourné chez sa maîtresse Camilla. »

Andersen a affirmé que ce n’était pas la dernière fois que Charles faisait remarquer que son plus jeune fils avait les cheveux roux, ce qui, selon Harry plus tard, faisait partie du « gène Spencer ».

« Charles a redoublé ses critiques à l’égard d’Harry lors du baptême du bébé, en se concentrant sur le sexe et, peut-être plus révélateur, sur la couleur de ses cheveux », a déclaré Andersen. « Le futur roi ne s’est pas plaint une mais plusieurs fois qu’Harry n’était pas seulement ‘un autre garçon’ mais aussi que ses cheveux étaient ‘rouillés’.

« Étonnamment, nous avons appris avec la publication des mémoires de Harry « Spare » que Charles lui-même plaisantait souvent sur le fait qu’il n’était pas le vrai père de Harry – des remarques énigmatiques qui laissaient son deuxième fils perplexe et confus », a partagé Andersen. « William et Harry ont très [different] relations avec leur père. William est le fils toujours dévoué, tandis qu’Harry est le rebelle accompli. Si elle était en vie aujourd’hui, je suis sûr que Diana aurait tout retracé jusqu’au moment de la naissance d’Harry. Si Charles n’avait pas réagi aussi durement qu’il l’a fait, l’histoire aurait pu prendre un tout autre cours. »

Le divorce du couple a été finalisé en 1996. Diana est décédée en 1997 des suites de blessures subies dans un accident de voiture à Paris. Elle avait 36 ​​ans.

En 2018, Harry épouse Meghan Markle, une actrice américaine. Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale en 2020. Ils résident désormais en Californie avec leurs deux jeunes enfants.

« Au cours de sa vie, Diana a utilisé sa voix et toute sa présence pour réconforter les gens qui souffraient », a expliqué Andersen. « C’était une véritable humanitaire, pas quelqu’un qui se contentait de collecter de l’argent auprès de riches pour ensuite le distribuer à diverses œuvres caritatives. Elle était en contact avec les hommes et les femmes de la rue, et les pouvoirs en place derrière les murs du palais ne lui ont jamais pardonné cela.

« Elle a insufflé une nouvelle vie à la monarchie, et ce serait une tragédie si le monde l’oubliait », a déclaré Andersen. « Malheureusement, je pense que le roi l’a déjà fait. »