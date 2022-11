La princesse Diana crierait à la façon dont The Crown l’a dépeinte… ce sont des mensonges et je dirai la vérité, dit Paul Burrell

L’ancien majordome de la PRINCESSE Diana, Paul Burrell, a fustigé The Crown pour sa représentation d’elle – et de la reine aussi.

Il a accusé Netflix d’essayer de déguiser la fiction et la “propagande” “de mauvais goût” en faits historiques.

L'ancien majordome de la princesse Diana, Paul Burrell, a fustigé The Crown pour sa représentation d'elle – et de la reine aussi.

Parlant de The Crown Paul, 64 ans, a déclaré au Sun: «Tout cela est très grincheux. Je pense à ce que dirait Diana si elle regardait The Crown'

Et il est peut-être le mieux placé pour en juger, ayant travaillé pour Di pendant une décennie et la reine pendant 11 ans.

Paul – que Di a appelé «son rocher» – a déclaré que la série omettait toutes ses grandes causes, notamment sa célèbre visite sur un champ de mines en Angola et son soutien aux sans-abri britanniques.

Il a dit à la place que le drame se concentre uniquement sur le travail que Charles a fait par le biais du Prince’s Trust et en tentant de moderniser la monarchie.

Paul, 64 ans, a déclaré au Sun : « Tout cela est très grincheux. Je pense à ce que Diana dirait si elle regardait The Crown.

« Elle disait : ‘C’est faux, ça ne s’est pas produit. Ne me fais pas ça. Pourquoi tu me fais ça?'”

Ni la reine ni Diana ne pouvant se défendre, Paul pense qu’il est important que les téléspectateurs connaissent la véritable histoire. Il a déclaré: «Vous ne pouvez pas jouer avec la reine et Diana, deux femmes décédées. C’est bouleversant et cruel.”

Paul était aux côtés de Diana tout au long de la période couverte par la cinquième série, entre 1991 et sa mort dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Il a insisté sur le fait que l’écrivain de la Couronne, Peter Morgan, se trompe sur la relation de Diana avec la reine, le prince Philip, ses enfants et son amant Hasnat Khan.





Et il craint qu’une combinaison de la prochaine autobiographie de The Crown et du prince Harry ne cause des dommages durables à la famille royale.

Paul a poursuivi: «Je pense qu’ils auraient dû arrêter The Crown à la fin de la quatrième série. C’est très inconfortable à regarder. Je crois que la jeune génération croira ce qu’il y a dedans.

Paul avait 18 ans lorsqu’il a rejoint la maison royale en tant que valet de pied. Il a été promu valet de pied personnel de la reine en seulement un an.

Onze ans plus tard, en 1987, il est devenu membre du personnel de Charles et Diana, travaillant comme majordome de la princesse.

Il a déclaré: «The Crown est une émission de télévision américaine. Ils ont fait paraître Diana stupide et vide de sens. Ce n’est pas la Diana que je connaissais.

À l’écran, la princesse – jouée par Elizabeth Debicki, 32 ans – perd le contrôle de sa voiture, laissant entendre que quelqu’un l’a peut-être trafiquée. Paul a déclaré: «Elle n’est pas descendue à la voiture et a découvert que ses tuyaux de frein étaient coupés. Non. Cela n’est jamais arrivé.

Mais elle a peut-être commencé à penser que les services de sécurité étaient après ses conversations avec le journaliste de Panorama de la BBC, Martin Bashir.

Paul a affirmé: «Je pense que Bashir lui a raconté qu’elle était en danger. Elle est devenue un peu plus paranoïaque. Elle m’a dit : « Regarde sous la voiture Paul, regarde s’il y a quelque chose qui ne va pas, regarde s’il y a un traqueur.

“Je n’ai jamais rien vu, elle n’a jamais rien vu.”

De même, Paul n’a rien trouvé lorsque Diana lui a demandé de parcourir sa maison au palais de Kensington à la recherche d’appareils d’écoute.

Il se souvient : « Elle m’a dit : ‘Nous devons faire balayer cet endroit’. J’ai littéralement roulé le tapis dans son salon et j’ai remonté le plancher pour voir s’il y avait quelque chose en dessous.

Il conteste également les scènes explosives qui montrent que Charles et Diana sapent délibérément la reine. Dans le dernier épisode, Di est même vu voter à plusieurs reprises pour mettre fin à la monarchie dans un sondage télévisé.

Paul a dit : « Ce n’est jamais arrivé. Pourquoi voudrait-elle détruire le monde dont son fils voudrait hériter ?

OFFRE D'ABDICATION: "Il ne contesterait jamais le trône de la reine … ce n'est que de la pure fiction"

En fait, Diana a exprimé son soutien affectueux à la reine en écrivant des lettres à Paul disant: “Je veux embrasser ma maman.”

Il est également certain que la Couronne a tort de prétendre que Charles s’est agité pour que sa mère abdique.

Paul a ajouté: “Un jour, alors que nous étions en train de nourrir les chiens, la reine s’est tournée vers moi et m’a dit:” J’ai prêté serment devant Dieu à l’abbaye de Westminster de servir mon pays tant qu’il y aura du souffle dans mon corps et c’est ce que j’ai l’intention de faire. faire’.

“Charles le savait et ne contesterait jamais cela. C’est de la fiction.”

Les écrivains de Netflix donnent l’impression que Diana voulait sortir du mariage autant que l’héritier du trône de l’époque. Mais Paul était avec Diana lorsqu’elle a ouvert la lettre de la reine l’informant qu’elle devait divorcer.

Il a dit: «Elle m’a regardé avec des larmes dans les yeux et a dit: ‘Eh bien, c’est ça alors, n’est-ce pas? Je n’ai pas le choix. Je n’ai pas le choix dans mon propre mariage.

“Elle était contente de la séparation, mais elle ne voulait pas mettre fin au mariage.”

Il a dit qu’elle ne voulait pas que William et Harry grandissent dans un foyer brisé comme elle l’a fait.

Pendant ce temps, la version d’Imelda Staunton de Sa Majesté est en grande partie une «femme froide et sans cœur» – ce qui ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Il a dit qu’elle était gentille, chaleureuse et généreuse.

Paul a déclaré que personne de la série ne l’avait contacté pour savoir ce qui s’était passé à huis clos. Il a dit : « Je ne pense pas qu’ils voulaient savoir. Je ne pense pas qu’ils s’en soucient.

Cependant, il était d’accord avec certains points, comme le fait que le dernier petit ami de Diana soit un charmant playboy. Paul a déclaré: “Dodi était gentil, il était généreux, mais c’était un playboy et Diana le savait. C’était une aventure estivale.

Et il a dit à propos du portrait de Debicki : “J’entends la voix, je pense que c’est Diana.”

Il a dit qu’il y avait des “rumeurs” selon lesquelles le duc d’Édimbourg aurait des liaisons “avec des actrices, avec des danseurs de ballet” – mais The Crown ne devrait pas plonger aussi profondément dans une relation présumée entre Philip et la pairie Penelope Knatchbull.

Paul craint que tout dommage causé par The Crown ne soit maintenant aggravé par les prochains mémoires de Harry.

Il a dit: “Harry a un poignard dans sa main en ce moment. Je crois qu’il va chercher son père et sa belle-mère.

« Je pense qu’il va causer des dégâts. Diana n’a jamais voulu détruire la monarchie.