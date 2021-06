La princesse Diana avait la dignité d’une reine mais la compassion d’une nonne

CHAQUE fois que je vois le prince William, je ne peux m’empêcher de penser à Diana.

Le même sourire, les mêmes yeux, les mêmes joues roses quand il est gêné.

La princesse Diana avait la dignité d’une reine mais la compassion d’une religieuse, écrit Arthur Edwards Crédit : Getty

Mais, surtout, il a la compassion de sa mère.

C’était une femme qui tenait la main d’un lépreux et de proches de la mort dans les hospices.

Alors qu’elle était assise avec des enfants dans un Angola déchiré par la guerre, elle a touché leurs joues.

Comment cette sensibilité ne pouvait-elle pas déteindre sur ses deux garçons ?

Diana n’a pas suivi les règles lorsqu’elle a rejoint la famille royale, elle l’a fait à sa manière.

Pendant longtemps, beaucoup de membres de la famille royale n’ont pas pu y faire face. Mais petit à petit, ils ont changé et maintenant tout le monde travaille comme Diana.

William a le sourire, les yeux et les joues roses de sa mère quand il est gêné, dit Arthur Crédit : Rex

Pour moi, Diana était la femme du 21ème siècle. Elle avait la dignité d’une reine mais la compassion d’une religieuse.

Elle était si jeune, pleine d’énergie et de vitalité, avec un brillant sens de l’humour.

J’étais tellement excité quand je suis allé travailler avec elle. Un sourire sur votre objectif et vous saviez que votre photo allait dans le journal.

Une fois, un jour de pluie à Norwich, je portais une casquette plate alors que je me tenais sur une échelle pour photographier la princesse.

Diana a levé les yeux vers moi et m’a dit : « Tu portes ce chapeau pour un pari, Arthur ? »

Elle avait le rire sur les lèvres tout le temps. Et quand elle souriait, le monde s’illuminait. Elle a apporté de la joie à tant de gens.

Elle était une étoile brillante. Des acres et des acres de papier journal lui étaient consacrés. Ce n’était pas seulement parce qu’elle était jolie, elle a fait tellement de bonnes choses pour des œuvres de bienfaisance et des causes.

Diana a fait preuve de gentillesse envers tous ceux qu’elle a rencontrés – beaucoup de pauvres et moins de chance Crédit : Getty

La plus grande force de Diana était l’incroyable gentillesse qu’elle montrait envers tout le monde – pas seulement les riches et les célébrités, mais aussi les pauvres et les moins fortunés.

Nous organisions une tombola dans le bureau pour collecter des fonds pour une association caritative pour les enfants et je lui ai écrit pour lui demander si elle pouvait donner quelque chose comme prix.

Elle a répondu qu’elle ne pouvait envoyer aucun de ses vêtements mais a envoyé un chèque – pour une somme d’argent assez importante – à la place.

Et elle ne voulait aucune publicité pour son geste. C’est classe.

Elle voulait que ses enfants soient bien élevés et bien ancrés. Elle les a emmenés dans des refuges pour sans-abri pour voir comment les autres vivaient.

Et, alors que les garçons savaient qu’ils étaient nés dans un grand privilège, elle les emmenait chez McDonald’s et au cinéma pour voir comment vivaient les autres enfants.

Elle était une mère fantastique et William et Harry ne laisseront jamais le souvenir d’elle s’estomper.

Si elle avait vécu, Diana serait toujours une icône de style aujourd’hui, se présentant à ses œuvres caritatives avec une étincelle dans les yeux et donnant ce sourire.

Une femme qui a fait du pays où son fils sera un jour roi un endroit plus attentionné et compatissant.