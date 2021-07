La princesse Diana a tendu la main au fil des ans pour guérir la faille de Harry et William

COMME DIANA avait l’habitude de tendre la main au-dessus de la tête de la foule pour tenir la main de quelqu’un derrière, hier, elle a tendu la main à travers les années – cette fois à ses deux garçons.

La dernière chose qu’elle voudrait, c’est qu’ils soient à couteaux tirés. Donc, pendant un jour au moins, ils ne l’étaient pas.

Les princes William et Harry ont fait front commun lors du dévoilement de la statue de leur mère Crédit : PA

La princesse Diana voudrait que les garçons s’entraident maintenant avant qu’il ne soit trop tard Crédit : PA : Association de la presse

La présence apaisante de la famille Spencer – les sœurs de Diana Sarah et Jane et son frère Charles – rappelait à quel point William et Harry sont autant Spencer comme leur mère que royaux comme leur père.

La statue représente le meilleur de leur mère – sa capacité à s’identifier aux très jeunes et aux nécessiteux.

Diana était en contact avec des enfants de tous âges et de tous types.

Elle savait comment s’identifier à eux, comment les faire se sentir en sécurité et comment les faire rire et profiter de tout ce qui était merveilleux dans la vie.

Être autour de la famille de Diana, y compris ses sœurs Sarah et Jane, semblait être une présence apaisante pour les frères Crédit : PA

La véritable mission de Diana était d’aider les autres et elle voudrait que les garçons s’entraident maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Elle leur disait qu’ils étaient les deux seules personnes au monde à savoir ce que c’était que d’être un prince dans le monde royal dans lequel ils vivaient.

Espérons que ce soit un nouveau départ.

Ingrid Seward est l’auteur de Prince Philip Revealed: A Man of His Century et rédactrice en chef de Majesty Magazine Crédit : Getty