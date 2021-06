La princesse Diana a révélé qu’elle voulait que Charles la laisse avec les garçons et ses espoirs de retrouver la liberté

ELLE était la femme la plus célèbre du monde, jamais à l’écart des projecteurs.

Pourtant, la princesse Diana a rarement parlé officiellement à son public adoré.

La princesse Diana en 1990, l’année avant qu’elle ne parle à Andrew Morton Crédit : Appareil photo

Pas étonnant que les mots qu’elle a laissés derrière elle soient maintenant traités avec autant de respect.

Ce serait son 60e anniversaire le 1er juillet mais, bien sûr, elle n’a jamais vécu pour le voir. Sa vie a été prise dans un accident de voiture à Paris en 1997, à l’âge de 36 ans, alors que les espoirs d’un avenir radieux en dehors de la famille royale ont été anéantis.

Mais à quoi ressemblerait sa vie maintenant si la tragédie dévastatrice n’avait pas eu lieu ?

Diana aurait sans aucun doute continué à travailler de manière désintéressée pour ses causes humanitaires en dehors de The Firm. Et elle a clairement indiqué qu’elle consacrerait également son temps à ses fils bien-aimés de l’ex-mari, le prince Charles, les princes William et Harry.

Ses commentaires publics nous offrent des aperçus de la femme à l’intérieur.

Lors d’un discours en 1993 – l’année qui a suivi sa séparation d’avec le prince Charles – elle a déclaré : « Au cours des prochains mois, je chercherai un moyen plus approprié de combiner un rôle public significatif avec, espérons-le, une vie plus privée.

« Ma première priorité continuera d’être nos enfants, William et Harry, qui méritent autant d’amour, de soins et d’attention que je peux leur donner, ainsi qu’une appréciation de la tradition dans laquelle ils sont nés. »

Diana a été une bouffée d’air frais lorsqu’elle a rejoint les rangs de la plus grande institution britannique. Pourtant, sous les yeux du public, elle a également dû combattre ses démons.

Elle croyait dès ses débuts au cœur de la maison de Windsor qu’elle ne serait jamais reine.

S’exprimant en 1991, elle a déclaré: «Dès le premier jour, j’ai toujours su. Personne ne m’a dit ça, je le savais.

La princesse de Galles avec Harry et William en 1994 Crédit : John Swannell

SIDA ET MINES TERRESTRES

«Je vais couper un chemin très différent de tout le monde. Je vais rompre avec ce montage et aller aider l’homme de la rue.

« Je déteste dire ‘l’homme de la rue’, ça sonne tellement condescendant.

« Mais je suis de plus en plus poussé de cette façon. Je n’aime plus les occasions glamour, je me sens mal à l’aise. Je préférerais de loin faire quelque chose avec des personnes malades, je suis plus à l’aise là-bas.

Elle a eu ses propres problèmes, dont une longue bataille contre la boulimie qui a commencé après ses fiançailles avec le prince Charles en 1981.

Elle a déclaré à son coach vocal : « Tout le monde était au courant de la boulimie dans la famille et ils ont imputé l’échec du mariage à la boulimie.

« Cela a pris un certain temps pour les amener à penser différemment.

« J’aurais pu aller à l’alcool, ce qui aurait été évident. J’aurais pu devenir anorexique, ce qui aurait été encore plus évident.

« J’ai décidé de le faire plus discrètement, ce qui finalement n’était pas discret.

« Mais j’ai choisi de me faire du mal au lieu de vous blesser tous. »

Diana accueille ses garçons sur le pont du yacht Britannia à Toronto en 1991 Crédit : Getty

S’exprimant lors d’une conférence en 1993 sur les problèmes d’alimentation, elle a déclaré : « Les troubles de l’alimentation, qu’il s’agisse d’anorexie ou de boulimie, montrent comment un individu peut transformer l’alimentation du corps en une attaque douloureuse contre lui-même, et ils ont à la base un bien plus profond problème que la simple vanité.

Diana a apporté une touche personnelle à toutes les causes qui lui tiennent à cœur, comme la crise du sida dans les années 80 et les mines antipersonnel en Afrique.

S’adressant au magazine Time, elle a déclaré: « Il est vital que la monarchie reste en contact avec le peuple – c’est ce que j’essaie de faire. »

C’est un héritage qui se perpétue dans ses enfants, William héritant des relations faciles de sa mère avec les gens et les mettant à profit dans son travail de défense des travailleurs de première ligne et des jeunes.

Mais malgré la facilité de Diana avec le public, il y avait des indices que la mère de deux enfants avait du mal avec son rôle. S’exprimant la même année lors d’une conférence de sensibilisation aux troubles de l’alimentation, elle a déclaré: « Je suis convaincu que la quête de la perfection dans la société peut laisser l’individu à bout de souffle. »

La princesse Diana discute avec Steve, 28 ans, dans un centre pour patients séropositifs / séropositifs Crédit: News Group Newspapers Ltd

Alors qu’elle luttait contre l’éblouissement des médias, Diana savourait son rôle de mère et s’est engagée à «nourrir» ses deux garçons avec amour.

Elle s’inquiétait pour son aîné, William, de l’attente placée sur ses jeunes épaules.

Elle a dit à des amis après la naissance de Harry : « Ce n’est que lorsque le bébé sera beaucoup plus âgé qu’il réalisera à quel point il a de la chance de ne pas être l’aîné.

« Le deuxième enfant n’aura jamais les mêmes pressions ou problèmes que le pauvre William devra supporter. »

Mais elle avait aussi un bon sens de l’humour à propos de la maternité.

La comédienne Joan Rivers se souvient du jour où elle a rencontré Diana. William venait de partir pour Eton et elle demanda à Diana si elle avait déjà redécoré sa chambre. « Je ne sais pas si je dois en faire un sauna ou une salle de sport », a répondu Diana avec ironie.

Lorsque Liz Tilberis, ancienne rédactrice en chef de British Vogue, a demandé si Diana avait ses enfants avec elle, elle a répondu : « Oh, non, ils sont en Écosse en train de filmer de petites choses à fourrure avec leur père. »

Diana avec Harry, William et Charles lors de la célébration du 50e anniversaire de la VJ Day en 1995 Crédit : Getty

Le plus grand cadeau de Diana, peut-être, était de répandre la bonté.

En serrant dans ses bras les patients atteints du sida dans les années 80, elle a contribué à éliminer la stigmatisation entourant la maladie.

Ce comportement chaleureux a tranquillement modernisé la famille royale.

S’exprimant lors d’un discours en 1993, elle a déclaré: «Peut-être sommes-nous trop gênés pour changer, trop effrayés par les conséquences de montrer que nous nous soucions. Mais pourquoi ne pas le risquer.

« Commencez aujourd’hui. Effectuez un acte aléatoire de bonté apparemment insensée, sans aucune attente de récompense ou de punition. En sachant qu’un jour, quelqu’un, quelque part, pourrait faire la même chose pour vous.

« Au fond de nous tous, il y a un besoin de prendre soin et d’être pris en charge. Nous avons tous ce droit.

À 16 ans, Diana a attiré l’attention du prince Charles pour la première fois alors qu’il courtisait sa sœur aînée Sarah.

Avec sa personnalité vive, Diana a rapidement attiré son attention et a été invitée à lui tenir compagnie à Balmoral et Windsor.

Elle a dit à son coach vocal que le prince Charles l’aimait intensément au départ.

Décrivant leur premier baiser, Diana a déclaré: « Il m’a sauté dessus et a commencé à m’embrasser et tout.

« Ce n’est pas ce que les gens font, et il était partout sur moi le reste de la soirée – m’a suivi partout, tout, chiot. »

La princesse de Galles rencontre un résident de Casey House, un hospice pour le sida à Toronto, Canada Crédit : Getty

Mais le sentiment était plus que réciproque et Diana est rapidement tombée amoureuse du jeune Prince. Lors de leur entretien de fiançailles en 1981, lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient amoureux, Diana a répondu : « Bien sûr. »

Ce à quoi Charles répond avec le très cité: « Quoi que signifie » amoureux « . »

Elle a déclaré plus tard: « Charles s’est retourné et a dit: » Tout ce que signifie l’amour « , et cela m’a complètement bouleversé. J’ai pensé : « Quelle question étrange – euh, répondez ». Mon Dieu, m’a absolument traumatisé.

En fin de compte, leur mariage se terminera officiellement par un divorce en 1996 – mais le couple avait déjà passé des années à vivre séparément.

Bien qu’elle ait eu de grands espoirs et rêves de poursuivre son travail humanitaire en dehors de la famille royale, la vie de Diana s’est terminée tragiquement un an plus tard dans cet accident de voiture dans un tunnel parisien. Mais son héritage vivra au fil des années.

S’exprimant lors d’un déjeuner caritatif pour l’association caritative Headway sur les lésions cérébrales en 1993, la princesse du peuple avait résumé son engagement envers le service public.

Diana a déclaré : « Au grand public, puis-je dire que je me suis fait beaucoup d’amis. J’ai été autorisé à partager vos pensées et vos rêves, vos déceptions et votre bonheur.

« Vous m’avez également donné une éducation – en m’apprenant plus sur la vie et la vie que n’importe quel livre ou professeur n’aurait pu le faire.

« Ma dette de gratitude envers vous tous est immense.

« J’espère, d’une manière ou d’une autre, avoir rendu service en retour. »

‘Comme une reine et une nonne’ A chaque fois que je vois le prince William, je pense à Diana. Le même sourire, les mêmes yeux, les mêmes joues roses quand il est gêné. Mais, surtout, il a la compassion de sa mère. C’était une femme qui tenait la main d’un lépreux et de proches de la mort dans les hospices. Alors qu’elle était assise avec des enfants dans un Angola déchiré par la guerre, elle a touché leurs joues. Comment cette sensibilité ne pouvait-elle pas déteindre sur ses deux garçons ? Diana n’a pas suivi les règles de la famille royale, elle l’a fait à sa manière. Beaucoup de membres de la famille royale ne pouvaient pas y faire face. Mais petit à petit, ils ont changé et maintenant tout le monde travaille comme Diana. Pour moi, Diana était LA femme du 21ème siècle. Elle avait la dignité d’une reine mais la compassion d’une religieuse. Elle était si jeune, pleine d’énergie et de vitalité, avec un brillant sens de l’humour. J’étais tellement excité quand je suis allé travailler avec elle. Un sourire et vous saviez que votre photo allait dans le journal. JOIE A TANT DE NOMBREUX Une fois, un jour de pluie à Norwich, je portais une casquette plate alors que je me tenais sur une échelle pour photographier la princesse. Diana a levé les yeux vers moi et m’a dit : « Portez-vous ce chapeau pour un pari, Arthur ? » Elle avait le rire sur les lèvres tout le temps. Et quand elle souriait, le monde s’illuminait. Elle a apporté de la joie à tant de personnes. Elle était une étoile brillante. Des acres et des acres de papier journal lui étaient consacrés. Ce n’était pas seulement parce qu’elle était jolie, elle a fait tellement de bonnes choses pour des œuvres de bienfaisance et des causes. La plus grande force de Diana était la gentillesse qu’elle montrait envers tout le monde, pas seulement les riches et les célébrités, mais aussi les pauvres et les moins fortunés. Elle voulait que ses enfants soient bien élevés et bien ancrés. Elle les a emmenés dans des refuges pour sans-abri pour voir comment les autres vivaient. Et tandis que les garçons savaient qu’ils étaient nés dans un grand privilège, elle les emmenait chez McDonald’s et au cinéma, comme n’importe quelle autre famille. Si elle avait vécu, Diana serait toujours une icône de style aujourd’hui, se présentant à ses œuvres caritatives avec une étincelle dans les yeux et donnant ce sourire. Une femme qui a fait du pays, où son fils sera un jour roi, un endroit plus attentionné et compatissant.