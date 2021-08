La princesse Diana a eu un message de mariage spécial pour son mari Charles

Près de 40 ans après le grand jour, il a été révélé que les chaussures que la princesse Diana portait le jour du mariage avaient un message spécial écrit pour le prince Charles. Selon un rapport en Ville et comté magazine, le bas des talons de Diana portait un « C « coeur » D » peint dessus, marquant les initiales de « Charles » et « Diana ». Mais bien sûr, comme c’était sous la traîne de 25 pieds de la robe, cela manquait aux yeux des gens à l’époque. De plus, une application en forme de cœur avait orné le bout des talons et la chaussure était conçue et brodée de 542 paillettes et 132 perles.

Bien que la princesse Diana et le prince Charles n’aient peut-être pas eu une vie conjugale de rêve, le jour de leur mariage l’était sûrement. La grande célébration a attiré des yeux du monde entier et tout ce qui concerne ce grand jour de l’histoire de la famille royale britannique a trouvé sa mention dans l’actualité. La princesse Diana ne ressemblait à rien de moins qu’une vraie fée dans sa robe de mariée et cela a rapidement attiré l’attention de tout le monde. Sa robe a fait couler beaucoup d’encre dans la presse et de nombreuses pièces éditoriales ont été consacrées à la robe en taffetas ivoire conçue par David et Elizabeth Emanuel.

Clive Shelton, qui avait conçu cette chaussure pour Diana, a une fois révélé à Courrier quotidien que la princesse était très particulière à propos de sa chaussure et elle a clairement indiqué qu’elle voulait avoir un talon bas et ce message spécial au bas. Comme Diana mesurait déjà très grand 5’10 », elle craignait d’avoir l’air plus grande que Charles avec des talons hauts. Alors, elle a demandé à ses créateurs de chaussures de la concevoir sans talon haut.

Le plan initial était de fabriquer la chaussure dans le même tissu que le jour de son mariage, mais ils ont réalisé que le matériau de la robe était très fin. pour que la mariée ne glisse pas. Il a fallu plus de six mois à Clive et à son équipe pour proposer le produit final.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici