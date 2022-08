La princesse Diana a été secouée par le meurtre de Gianni Versace, le garde du corps dit: “Pensez-vous qu’ils vont me tuer?”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La princesse Diana a été secouée par le meurtre de Gianni Versace, survenu un mois avant qu’elle ne périsse dans un accident de voiture.

C’était en juillet 1997 et la royale britannique passait l’été avec son petit ami, le producteur de films millionnaire égyptien Dodi Al Fayed, à Saint-Tropez, sur la Côte d’Azur. C’est là qu’elle a appris que le créateur de mode italien avait été abattu sur les marches devant son manoir de Miami. Andrew Cunanan, soupçonné d’avoir tué quatre homosexuels de Minneapolis au New Jersey, lui a tiré deux balles dans la tête à bout portant. Il avait 50 ans.

Avant sa mort, Versace avait noué une amitié avec la princesse, dont le divorce avec le prince Charles a été finalisé en 1996.

“L’équipe de sécurité en parlait, car tout le monde était en sécurité”, explique Lee Sansum, un garde du corps employé par le père d’Al Fayed, le propriétaire de Harrods, Mohamed Al Fayed. Il a déclaré à Fox News Digital : “À ce moment-là, nous pensions que c’était un succès professionnel de par la façon dont cela avait été fait. Il s’est avéré par la suite que ce n’était pas le cas.”

À l’occasion du 25e anniversaire du décès du royal, l’ancien policier militaire a écrit un mémoire intitulé “Protéger Diana : l’histoire d’un garde du corps” qui détaille comment il est devenu membre du service de sécurité qui s’est occupé d’elle et de ses fils, les princes William et Harry, pour ce qui serait son dernier été en vie.

Les vacances royales ont eu lieu à bord du yacht nommé le Jonikal. Après la nouvelle de la mort de Versace, Sansum a déclaré qu’il avait croisé Diana pendant que le reste de l’équipe de sécurité prenait son petit-déjeuner.

“Je suis allé à l’arrière du bateau”, se souvient Sansum. “La princesse était là, dans cette pièce assez grande avec toutes les fenêtres du fond. On pouvait donc voir par-dessus la mer. Elle était la seule là-bas, et elle me tournait le dos. Quand j’entrai, je me retournai, et elle pleurait. Elle est venue vers moi, et elle parlait de Versace. Elle était extrêmement bouleversée. Et puis elle m’a demandé ce que [I thought] est arrivé. Je lui parlais, en essayant de le minimiser beaucoup. Et elle était vraiment, vraiment en larmes.”

Sansum a dit que Diana était si bouleversée qu’il voulait la serrer dans ses bras.

“Mais c’était inapproprié, un, à cause de ma position et deux, c’était une princesse, et trois, si les paparazzi avaient eu une photo par la fenêtre de moi étreignant la princesse, pourriez-vous imaginer?” il a dit. « Cela aurait été horrible pour elle. [would have] été horrible pour moi. Donc, contre tous mes instincts, j’ai en quelque sorte reculé.”

Sansum a déclaré que Diana l’avait alors regardé dans les yeux.

“Elle m’a demandé : ‘Penses-tu qu’ils vont me tuer ?'”, a déclaré Sansum. “Elle était très, très préoccupée par les risques potentiels pour sa vie à ce moment-là. J’ai dit:” Vous êtes en sécurité ici. Vous avez une grande sécurité. Nous n’allons pas laisser quoi que ce soit vous arriver. [I] j’ai juste essayé de lui faire croire qu’elle était en sécurité… Elle a arrêté de pleurer, mais elle était vraiment bouleversée… [And] J’ai fait une sortie rapide.”

Sansum a déclaré que Diana était apparue “comme une personne normale, tout comme vous et moi”, ce qui s’est avéré être “une bouffée d’air frais”. Cependant, protéger la royale alors qu’elle passait des vacances avec son nouveau petit ami n’était pas une mince affaire. Des paparazzi envahissaient le yacht quotidiennement, essayant désespérément de prendre des photos de Diana.

“C’était une situation très complexe et compliquée”, a déclaré Sansum. “Les paparazzi à l’époque pouvaient faire à peu près tout ce qu’ils voulaient… Certaines des photos que les paparazzi prenaient d’elle se vendaient pour un million d’euros. Il y avait donc beaucoup en jeu pour les paparazzi. Ce n’était pas particulièrement les photos que nous avaient peur parce qu’ils allaient prendre des photos partout où vous alliez, mais c’était le volume des paparazzi et les mesures qu’ils étaient prêts à prendre [take] et nous suivre, nous traquer… et s’approcher autant qu’ils le peuvent.

“C’était juste fou”, a-t-il poursuivi. “Il y en avait des centaines autour de nous. On voyait des bateaux partout. Il y avait même un hélicoptère qui passait juste pour essayer de se faire tirer dessus… La princesse était habituée à tout ça, mais nous non. Mohamed Al Fayed était un personne très en vue au Royaume-Uni, donc nous avions l’habitude d’avoir la presse autour de nous, mais ils sont passés au niveau supérieur : quand nous étions sur les jet-skis, ils étaient aussi sur la mer… C’était parfois dangereux. Il y a eu des moments où j’ai dû dire : “Tu ne peux pas sortir aujourd’hui”… Nous avons fait de notre mieux pour que tout le monde passe de bonnes vacances.”

Selon Sansum, Diana lui a dit qu’elle ne pouvait rien faire contre les paparazzi implacables au Royaume-Uni. Cependant, elle pensait à son avenir et à la possibilité de déménager aux États-Unis où elle pourrait “s’évader de tout”.

“Dodi avait une maison en Californie”, a expliqué Sansum. “On avait l’impression que c’est là qu’elle allait. Pas forcément pour rester avec lui mais dans le même coin. Avant le voyage, on avait compris qu’il y aurait aussi du travail là-bas. J’ai inscrit mon nom pour aller au J’ai beaucoup de famille aux États-Unis. Je pensais que ce serait une excellente occasion pour moi d’y aller, mais évidemment, cela ne s’est pas avéré.

“Elle m’a parlé de déménager aux États-Unis”, a-t-il partagé. “Elle a dit que la presse la détestait au Royaume-Uni. Elle ne savait pas pourquoi, mais aux États-Unis, les gens l’aimaient là-bas, la presse l’aimait là-bas. Elle s’y sentait en sécurité. Elle s’y sentait la bienvenue. Et c’est là qu’elle avait Je lui ai alors demandé : “Et les garçons ? Pourras-tu les emmener avec toi ?” Elle a dit: “Non, ils ne me laisseront jamais faire ça. Je devrai juste les voir pendant les heures de classe, les vacances scolaires, les vacances, des choses comme ça.””

L’examen des médias n’a fait qu’empirer pendant l’escapade de Diana. Sansum a déclaré qu’elle avait travaillé avec l’équipe de sécurité pour organiser un moment où les paparazzi pourraient prendre des photos pendant un certain temps dans l’espoir qu’elles disparaissent pour la journée. Au départ, le plan a fonctionné. Mais à la fin, Sansum a dit “ils sont juste devenus trop”. Il a également décrit comment la presse britannique claquerait Diana, insistant sur le fait qu’elle recherchait simplement l’attention et la sympathie après son divorce avec Charles.

Un tabloïd est même allé jusqu’à publier une photo peu flatteuse de Camilla Parker Bowles, avec qui Charles a eu une liaison lors de son mariage avec Diana.

“Je pense que le titre était quelque chose comme” Le prince Charles a laissé tomber ça pour ça “”, a déclaré Sansum. “Et à côté de Camilla, il y avait cette belle photo de la princesse Diana. A cette époque, personne n’était à l’abri des paparazzi… Je me souviens qu’un des gars, qui travaillait, lui a dit : ‘Qu’est-ce que tu en penses ?’ Elle a simplement dit: “Eh bien, c’est son choix.” Et puis elle est passée à autre chose. Je pensais qu’il lui fallait beaucoup de confiance pour ne pas être déconcertée.”

Après le voyage, Sansum a déclaré avoir reçu une note attentionnée de Diana le remerciant personnellement d’avoir aidé à assurer sa sécurité et celle de ses fils pendant leurs vacances.

Selon Sansum, il n’a pas été chargé de s’occuper d’Al Fayed lorsqu’il est parti à Paris avec Diana. Au lieu de cela, son copain Trevor Rees-Jones, qui faisait partie du service de sécurité à Saint-Tropez, a été chargé du travail. Il a été grièvement blessé dans l’accident de voiture qui a tué le couple, ainsi que le chauffeur Henri Paul. À ce moment-là, le véhicule roulait à grande vitesse alors qu’il était poursuivi par des paparazzis.

« Le discours du temps [before the accident] était, “Nous devons renforcer cela”, a déclaré Sansum. “Les gars disaient:” Nous devons envoyer plus de gars. Mais le voyage était censé être discret.”

Sansum a déclaré que lui, ainsi que le reste du monde, avait été choqué d’apprendre l’accident mortel. Il ne croit pas aux nombreuses théories du complot qui ont émergé au fil des ans, mais il se demande ce qui aurait pu être fait différemment pour éviter un accident aussi tragique.

Aujourd’hui, Sansum a déclaré qu’il espérait que son histoire offrirait une perspective différente “sans agenda caché”.

“La façon dont elle a interagi avec moi et l’équipe venait directement du cœur”, a-t-il déclaré. “… Certaines des choses qui se sont passées pendant les vacances ne sont pas dans le livre. Elles sont un peu plus privées, dont je ne parlerai jamais… Mais c’est l’histoire d’un homme normal issu d’un milieu ouvrier, dont la seule passion était les arts martiaux… a mené cette vie remarquable.”