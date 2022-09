La “princesse de glace” russe ravit les fans avec des nouvelles de son retour

Anna Shcherbakova est de retour à l’entraînement – à la grande joie de ses fans

La championne olympique d’hiver de Pékin, Anna Shcherbakova, a partagé son enthousiasme à l’idée d’être de retour sur la glace après avoir subi une opération au genou en Allemagne le mois dernier – et les fans de la jeune star étaient tout aussi ravis de la voir revenir.

Shcherbakova, 18 ans, a révélé à la mi-août qu’elle devrait passer sous le bistouri, expliquant que “à cause de mon ancienne blessure au genou, je ne peux pas m’entraîner pleinement.

Elle a ensuite déclaré que l’opération avait été un succès et qu’un peu plus d’un mois plus tard, la médaillée d’or olympique s’entraînait déjà à nouveau.

“Retour à la maison,” a écrit Shcherbakova dans un message sur les réseaux sociaux aux fans jeudi, accompagné d’images d’elle-même glissant sur la glace au centre d’entraînement Khrustalny de Moscou.

Shcherbakova a partagé la nouvelle et une photo.

© Instagram / @anna_shcherbakova_



La patineuse – qui est également championne du monde 2021 et triple championne nationale russe – a été accueillie par ses supporters.

“Bienvenue, princesse des glaces,” lire une réponse de l’un des nombreux comptes de fans de Shcherbakova.

“Au plaisir de vous voir continuer à écrire votre propre histoire légendaire,” a écrit un autre fan.

“Tu nous as manqué sur la glace !” dit une autre, même si Shcherbakova sera peut-être soulagée d’avoir été écartée pendant une période relativement courte.

Lire la suite Incendie criminel à la base d’entraînement des stars russes du patinage – médias

Cependant, le retour de Shcherbakova n’arrivera pas assez tôt pour qu’elle puisse participer aux essais de l’équipe nationale russe à Moscou ce week-end.

Parmi la formation figureront la médaillée d’argent olympique Alexandra Trusova, la favorite des fans Elizaveta Tuktamysheva et la détentrice du record du monde Kamila Valieva.

Valieva, 16 ans, devrait bientôt connaître son sort concernant le scandale de dopage qui a éclipsé sa participation aux Jeux de Pékin en février.

Des responsables de l’Agence antidopage russe (RUSADA) ont déclaré la semaine dernière que leur enquête était terminée et qu’une audience se tiendrait fin septembre ou début octobre.

Valieva et son équipe ont toujours nié tout acte répréhensible après avoir été testée positive à la trimétazidine, un médicament pour le cœur, dans un échantillon prélevé en décembre dernier, mais qui n’a été signalé qu’une fois les Jeux de Pékin commencés.

LIRE LA SUITE: L’AMA énonce ses attentes concernant l’enquête sur Valieva

Plus largement, les stars du patinage russe restent interdites de compétition internationale par l’Union internationale de patinage (ISU) en raison du conflit en Ukraine.

Les responsables russes ont déclaré qu’ils organiseraient des événements nationaux alternatifs pour compenser l’absence.

Telle est leur popularité à l’étranger, Shcherbakova, Valieva et Trusova se sont également vu offrir la chance d’une tournée lucrative en Chine, où le trio compte des légions de fans.