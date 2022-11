La princesse de Galles tend son coquelicot à un garçon de 3 ans lors d’une visite au centre pour enfants de Londres

GÉNÉREUX Kate a remis son coquelicot à un garçon de trois ans alors qu’elle appelait à plus d’aide pour les mères et les bébés hier.

La princesse de Galles, 40 ans, a déclaré au jeune nommé Akeem: «Je m’appelle Catherine. Avez-vous un coquelicot? Voulez-vous le mien ? »

La généreuse Kate tend son coquelicot au jeune garçon Crédit : Reuters

La princesse a parlé aux mères de problèmes allant de la solitude à la dépression postnatale et à la toxicomanie. Crédit : Paul Edwards

Il est venu lors d’une visite au Colham Manor Children’s Centre à Hillingdon, dans l’ouest de Londres.

Kate a déclaré au personnel: “Je pense que plus d’endroits comme celui-ci seraient si précieux dans les communautés, rassemblant les gens.”

Elle a parlé aux mères de problèmes allant de la solitude à la dépression postnatale et à la toxicomanie.

Kate, qui s’est donné pour mission d’aider à améliorer les cinq premières années de la vie des enfants, convaincue qu’une intervention précoce peut empêcher les problèmes de se développer plus tard dans la vie, a rencontré le personnel et les bénévoles ainsi que les mères et les bébés utilisant le centre.

Le centre offre un soutien dans un cadre non clinique dans une école primaire aux femmes se sentant vulnérables avant même d’avoir accouché et vise à les aider à devenir plus résilientes et à élever des enfants heureux et en bonne santé.