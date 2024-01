La princesse de Galles rentre chez elle après une opération abdominale | Catherine, princesse de Galles

La princesse de Galles a quitté l’hôpital et est rentrée chez elle à Windsor près de deux semaines après une opération abdominale, a annoncé le palais de Kensington.

Elle a été admise à la London Clinic – le même hôpital privé où le roi Charles a subi un traitement pour une hypertrophie de la prostate – pour une opération prévue le 16 janvier.

L’homme de 42 ans ne devrait pas reprendre ses fonctions officielles avant Pâques, et le prince de Galles s’est temporairement retiré de son rôle royal pour jongler avec ses soins et ceux de leurs enfants.

Un porte-parole du palais de Kensington a déclaré : « La princesse de Galles est rentrée chez elle à Windsor pour poursuivre sa convalescence après une opération chirurgicale. Elle fait de bons progrès.

« Le prince et la princesse souhaitent adresser un immense merci à toute l’équipe de la London Clinic, notamment au personnel soignant dévoué, pour les soins prodigués. La famille Wales continue d’être reconnaissante pour les bons vœux qu’elle a reçus du monde entier.

Catherine a quitté la London Clinic plus tôt lundi et il est entendu que son retour à ses fonctions officielles dépendra d’un avis médical plus tard.

Une fois les soins et le rétablissement de la princesse réglés, le prince de Galles envisage de reprendre ses engagements publics.

Charles, 75 ans, s’est rendu au chevet de sa belle-fille après avoir été admis lui-même le 26 janvier, au 11e jour du séjour de Catherine.

Les détails exacts de l’état de santé de la princesse n’ont pas été révélés, mais le palais a précédemment déclaré qu’il n’était pas lié au cancer.

Le palais de Kensington a annoncé la nouvelle de l’opération de Catherine le 17 janvier, et 90 minutes plus tard, le palais de Buckingham a révélé que le roi devait être soigné à l’hôpital pour une hypertrophie de la prostate.

William, qui a passé du temps au chevet de sa femme, s’est occupé de Prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis, toutes ses fonctions officielles étant suspendues.

Une source royale a déclaré au Sunday Times que les Gallois étaient passés à « 100 % de famille d’abord, de travail de jour ensuite ».

La princesse sera surveillée par des médecins royaux et bénéficiera également du suivi de la London Clinic, avec des physiothérapeutes dédiés à disposition avec un plan personnalisé et un examen vidéo à domicile avec une infirmière spécialisée proposée.

Les conseils du NHS concernant la convalescence après une chirurgie abdominale indiquent qu’après une opération majeure avec une grande incision, il faut deux à trois mois pour pouvoir se déplacer confortablement. Mais cela serait plus rapide si la procédure était une chirurgie en trou de serrure.

Il est conseillé aux patients qui subissent une intervention chirurgicale abdominale majeure d’éviter de soulever quelque chose de plus lourd que le poids d’une bouilloire pleine – environ 2 à 3 kg. Cela peut également prendre deux ans pour que la résistance de la paroi abdominale retrouve son état antérieur.

Des exercices assis et debout sont recommandés pour développer la force, dans le but de marcher progressivement chaque jour, en augmentant la distance pour atteindre 30 minutes par jour en deux à trois mois.

La famille vit à Adelaide Cottage à Home Park, à Windsor, et est soutenue par son personnel, dont la nounou de longue date Maria Teresa Turrion Borrallo.

Les parents de Catherine, Carole et Michael Middleton, ainsi que ses frères et sœurs, Pippa Matthews et James Middleton, devraient aider la famille à traverser les prochains mois pendant que la princesse se rétablit.