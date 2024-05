La princesse de Galles manquera la revue du Colonel en raison d’un traitement contre le cancer

LONDRES — Kate, la princesse de Galles, manquera une cérémonie militaire à laquelle elle participerait habituellement le mois prochain alors qu’elle poursuit son traitement contre le cancer, a déclaré jeudi un porte-parole du palais de Kensington.

Portant le grade honorifique de colonel en chef des Irish Guards, Kate, 42 ans, épouse de l’héritier du trône, le prince William, devrait normalement participer à la Colonel’s Review, une cérémonie militaire qui a lieu à Londres le 8 juin. , mettant en vedette des soldats marchant vêtus de manteaux écarlates et de chapeaux de fourrure en peau d’ours accompagnés de musique jouée par des fanfares militaires.

La princesse n’a pas été vue en public depuis qu’elle a révélé qu’elle était atteinte d’un cancer dans une vidéo plus tôt cette année. Kate a déclaré qu’elle suivait « une cure de chimiothérapie préventive » sur les conseils de son équipe médicale.

La vidéo a été diffusée après des mois de ferventes spéculations sur son sort après que le palais de Kensington – la résidence et le bureau officiels du prince et de la princesse de Galles – ait déclaré qu’elle prendrait du recul par rapport à ses fonctions publiques alors qu’elle se remettait d’une opération abdominale prévue.

Après que William se soit retiré d’un service commémoratif pour son parrain, le nom de Kate a commencé à être tendance sur X, où une vague de mèmes, de blagues et de théories sans fondement ont peuplé la plateforme. Des centaines de personnes ont également commenté sur un fil de discussion Reddit intitulé : Que se passe-t-il avec Kate Middleton ?

Les enfants de Kate, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, ont également été largement hors de vue du public depuis son opération.

Le roi Charles III a lui-même reçu un diagnostic de cancer en février et suit actuellement un traitement. Les médecins ont découvert la maladie après qu’il ait été hospitalisé pour une hypertrophie de la prostate, bien que le palais ait déclaré qu’il n’avait pas de cancer de la prostate.

Charles et Kate ont refusé de préciser de quel type de cancer ils souffrent ou de donner des détails sur leur pronostic, bien que le monarque de 75 ans ait assisté à plusieurs engagements depuis qu’il a repris ses fonctions publiques le mois dernier.

Le palais de Buckingham avait déclaré à l’époque dans un communiqué que son « programme de traitement se poursuivrait » et que « les médecins étaient suffisamment satisfaits des progrès réalisés jusqu’à présent ». Mais ils ont ajouté qu’il n’entreprendreait pas « un programme d’été complet » et « resterait soumis à l’avis des médecins ».

Charles devrait participer au Trooping of the Colour, un spectacle traditionnel de faste et d’apparat militaire mettant en vedette « plus de 1 400 officiers et soldats », ainsi que 200 chevaux et 400 musiciens qui jouent à l’unisson, selon le site Internet de l’armée britannique.

Elle a lieu le 15 juin, une semaine après la Colonel’s Review, la traditionnelle répétition générale de l’événement principal, Trooping of the Colour. Les deux événements ont lieu lors de la Horse Guards Parade, dans le centre de Londres.

Également connue sous le nom de défilé de l’anniversaire du roi, lors de la parade des couleurs, la Press Association a rapporté que Charles procéderait à la revue des gardes et des officiers depuis une calèche aux côtés de la reine Camilla.

Lors de la cérémonie de l’année dernière, Charles a inspecté les troupes à cheval, renouant avec une tradition à laquelle sa mère, la reine Elizabeth II, avait renoncé en 1986, à l’âge de 60 ans.

Également connue sous le nom de défilé de l’anniversaire du roi, la cérémonie qui est un événement annuel depuis 1760 est l’hommage annuel de l’armée britannique au monarque et marque son anniversaire officiel.

Le véritable anniversaire de Charles est le 14 novembre.