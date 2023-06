La princesse de Galles Kate Middleton joue au tennis avec Roger Federer à Wimbledon

La princesse de Galles, Kate Middleton, a marqué un point remarquable contre le légendaire joueur de tennis Roger Federer lors d’un match de double sur le court de Wimbledon. Kate et Federer ont également rejoint les garçons et les filles de balle et ont participé à des séances d’entraînement qui impliquaient la signalisation, les changements de balle, le roulement de la balle vers le filet et la bonne technique pour faire rebondir les balles aux joueurs.

Ils ont participé à des sessions amusantes dans le cadre d’un film sur les garçons et les filles du ballon de Wimbledon. « Avec toute la discipline et tout ce que vous avez appris, vous pourrez l’intégrer à tant d’autres aspects de votre vie – des choses comme la confiance et ce sentiment de fierté d’être sur l’un des courts est un si grand moment, ” un rapport publié par The Sun a cité Kate comme disant dans le film. Au cours de leur match, Kate a demandé à la 20 fois vainqueur du Grand Chelem de donner quelques conseils sur son service.

Roger Federer a apprécié les garçons et filles de balle présents à Wimbledon. Federer a été impressionné par les efforts et la formation nécessaires pour devenir un garçon et une fille de balle. « J’étais un gamin de balle à Bâle quand j’avais neuf ou dix ans et, comme je l’ai toujours dit, une fois un gamin de balle toujours un gamin de balle », se souvient Federer.

Roger Federer et Kate Middleton ont également été vus en train d’interagir avec les entraîneurs avant de participer à quelques routines d’entraînement et de poser pour une photo de groupe. Chaque année, près de 1000 enfants participent aux séances d’entraînement, au Community Tennis Centre de Raynes Park, au sud-ouest de Londres.

Selon le site officiel de Wimbledon, il y a près de 250 BBG avec une moyenne d’âge de 15 ans. Wimbledon de cette année débutera à partir du 3 juillet. Le champion en titre Novak Djokovic visera cette fois à égaler le record de Roger Federer de remporter huit titres à Wimbledon. La finale du simple messieurs se jouera le 16 juillet, dimanche.