La princesse de Galles, Kate Middleton, annonce avoir terminé sa chimiothérapie | Actualités

Catherine, la princesse de Galles, a déclaré qu’elle avait terminé son traitement de chimiothérapie préventive contre le cancer.

Lundi, elle a déclaré que le traitement lui avait donné une nouvelle perspective et lui avait permis de se sentir reconnaissante de « simplement aimer et d’être aimée ».

Kate, 42 ans, épouse du prince William, héritier du trône, a subi une importante opération abdominale en janvier qui a révélé qu’elle souffrait d’un cancer. Elle a commencé le traitement dès que le cancer a été découvert.

Lundi, la princesse britannique a publié une vidéo faisant le point sur son état de santé.

« Alors que l’été touche à sa fin, je ne peux pas vous dire à quel point je suis soulagée d’avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie », a-t-elle déclaré.

« Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que nous la connaissons peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue », a-t-elle ajouté.

Dans la vidéo, tournée à Norfolk, dans l’est de l’Angleterre, le mois dernier, la princesse avait l’air en bonne santé.

Le film On y voit la famille se promener dans les bois, portant une batte de cricket et une balle, et Kate allongée sur une plage à côté de William. Dans d’autres images, on la voit pousser son plus jeune fils Louis sur une balançoire et être rejointe par ses parents alors qu’ils jouent à un jeu de société.

Elle a déclaré qu’elle et William étaient également reconnaissants des messages de soutien mondiaux qu’ils avaient reçus, ajoutant qu’elle avait hâte de reprendre ses fonctions publiques lorsqu’elle le pourrait, même si son programme pour le reste de l’année resterait léger.

« Faire tout ce que je peux pour ne pas avoir de cancer est désormais ma priorité. Même si j’ai terminé ma chimiothérapie, mon chemin vers la guérison et un rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient », a déclaré la princesse, souvent appelée Kate Middleton par son nom de jeune fille.

« Malgré tout ce qui s’est passé avant, j’aborde cette nouvelle phase de rétablissement avec un sentiment renouvelé d’espoir et d’appréciation de la vie… À tous ceux qui poursuivent leur propre parcours contre le cancer – je reste avec vous, côte à côte, main dans la main. De l’obscurité peut surgir la lumière, alors laissez cette lumière briller. »

L’état de santé de Kate a été révélé publiquement pour la première fois dans un message vidéo en mars, après des semaines de spéculations sur les réseaux sociaux sur son lieu de résidence et sa santé depuis son admission à l’hôpital en janvier pour une opération abdominale non spécifiée.

« Le parcours du cancer est complexe, effrayant et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour vos proches », a noté Kate lundi.

« Avec humilité, cela vous met également face à vos propres vulnérabilités d’une manière que vous n’aviez jamais envisagée auparavant, et avec cela, une nouvelle perspective sur tout.

« Cette période nous a surtout rappelé à William et moi de réfléchir et d’être reconnaissants pour les choses simples mais importantes de la vie, que beaucoup d’entre nous tiennent souvent pour acquises. Tout simplement aimer et être aimé. »