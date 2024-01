La princesse de Galles hospitalisée après une opération abdominale

LONDRES (AP) — le roi Charles III et le Princesse de Galles sont tous deux confrontés à des problèmes médicaux qui les obligeront à retarder les engagements publics initialement prévus au cours des prochaines semaines.

Charles subira une « procédure corrective » pour une hypertrophie de la prostate la semaine prochaine, a annoncé mercredi le palais de Buckingham. Le palais a déclaré que l’état du roi était bénin.

Quelques instants plus tôt, le bureau de la princesse avait annoncé que Kate resterait dans un hôpital privé de Londres jusqu’à deux semaines après avoir subi une opération abdominale prévue. La princesse, anciennement Kate Middleton, est l’épouse de Prince Williaml’héritier du trône.

Bien qu’il soit quelque peu inhabituel que les membres de la famille royale divulguent des détails sur leur état de santé, les deux annonces pourraient aider à éviter les spéculations si les événements mettant en vedette Charles ou Kate devaient être reportés ou annulés au cours des prochaines semaines.

La publicité autour de l’opération du roi est considérée comme une opportunité d’encourager d’autres hommes à faire vérifier leur prostate conformément aux conseils de santé publique, ce qui n’est pas le cas du monarque de 75 ans qui cherchait un traitement « comme des milliers d’hommes chaque année », selon le rapport. dit le palais.

Une hypertrophie de la prostate est courante chez les hommes de plus de 50 ans. Cette maladie affecte la façon dont on urine et ne constitue généralement pas une menace sérieuse pour la santé. Ce n’est pas un cancer et cela n’entraîne pas d’augmentation du risque de développer un cancer de la prostate.

Les médias britanniques et étrangers se sont concentrés sur la santé des hauts membres de la famille royale britannique ces dernières années, d’abord lorsque la défunte reine Elizabeth II a disparu de la vue du public au cours des derniers mois de ses 70 ans de règne, puis lorsque Charles est monté sur le trône à un âge avancé. alors que la plupart de ses contemporains étaient à la retraite depuis longtemps.

Une série d’événements prévus au calendrier du monarque ont déjà été reportés, notamment le déplacement prévu d’un certain nombre de dignitaires étrangers et de membres du cabinet du Premier ministre Rishi Sunak à Dumfries House en Écosse.

Kate, 42 ans, a été admise à la London Clinic mardi.

Le bureau de la princesse au palais de Kensington n’a pas donné plus de détails, mais a déclaré que son état n’était pas cancéreux. Bien qu’elle soit généralement en bonne santé, Kate a été hospitalisée alors qu’elle était enceinte après avoir souffert de graves nausées matinales.

Kate s’est excusée d’avoir reporté ses prochains engagements et le palais a déclaré qu’elle ne reprendrait ses fonctions publiques qu’après Pâques, a déclaré le palais de Kensington.

“La princesse de Galles apprécie l’intérêt que cette déclaration suscitera”, a déclaré le palais. « Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants ; et son souhait que ses informations médicales personnelles restent privées.

Après le départ houleux du prince Harry et de Meghan pour la Californie en 2020, le prince et la princesse de Galles ont consolidé leur position parmi les membres les plus populaires de la famille royale.

Kate, en particulier, est restée une royale fiable aux yeux du public – la mère souriante de trois enfants qui peut réconforter les parents en deuil dans un hospice pour enfants ou épater la nation en jouant du piano lors d’un concert de Noël télévisé.

___

Jill Lawless et Sylvia Hui ont contribué à ce rapport.