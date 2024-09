La princesse de Galles affirme qu’elle se concentre sur sa survie après la fin de sa chimiothérapie

Catherine, princesse de Galles, a déclaré avoir terminé son traitement de chimiothérapie et qu’elle se concentrera sur le fait de rester « sans cancer » alors qu’elle entame un retour progressif au travail cet automne.

Dans un message vidéo publié lundi, Catherine a déclaré qu’elle était soulagée d’avoir terminé son traitement préventif après neuf mois « incroyablement difficiles » pour sa famille.

« Faire ce que je peux pour rester sans cancer est désormais mon objectif », a-t-elle déclaré.

Bien que son traitement soit terminé, Catherine a déclaré que son « chemin vers la guérison et le rétablissement complet » serait long. Le palais de Kensington a déclaré qu’elle espérait prendre « une poignée » d’engagements publics au cours des prochains mois.

Catherine, 42 ans, a commencé un traitement après qu’une chirurgie abdominale planifiée en janvier a révélé la présence d’un cancer.

Elle a fait sa première apparition publique après son diagnostic en juin lors de Trooping the Colour, le défilé militaire annuel marquant l’anniversaire officiel du roi Charles, et est apparue aux championnats de tennis de Wimbledon en juillet.

La vidéo publiée lundi par le palais montre Catherine à Norfolk avec son mari, William, prince de Galles, et leurs trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

« Le parcours du cancer est complexe, effrayant et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour vos proches », a déclaré Catherine dans sa déclaration.

« Avec humilité, cela vous met également face à vos propres vulnérabilités d’une manière que vous n’aviez jamais envisagée auparavant, et avec cela, une nouvelle perspective sur tout.

« Cette période nous a surtout rappelé à William et moi de réfléchir et d’être reconnaissants pour les choses simples mais importantes de la vie, que beaucoup d’entre nous tiennent souvent pour acquises. Tout simplement aimer et être aimé. »

Plus à venir.