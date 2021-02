La princesse de Dubaï disparue réapparaît dans les vidéos de la «  villa de la prison  »

LONDRES (AP) – Une fille du puissant dirigeant de Dubaï qui a tenté de fuir le pays en 2018 pour être détenue par des commandos dans un bateau au large de l’Inde a réapparu dans de nouvelles vidéos publiées mardi, disant qu’elle ne savait pas si elle pour survivre à cette situation.

Les vidéos diffusées par la BBC montrent Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum dans une «villa de prison», apparemment située dans la cité-état parsemée de gratte-ciel des Émirats arabes unis. Son père, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, est également Premier ministre et vice-président des Émirats arabes unis, gouvernés par héritage.

«Je suis un otage», dit le cheikha dans une vidéo. «Cette villa a été transformée en prison.

«Je ne peux même pas sortir pour prendre l’air», dit-elle également.

Le bureau des médias de Dubaï du gouvernement n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de l’Associated Press.

En 2018, l’AP a rapporté comment un ami et un ancien espion français ont aidé Sheikha Latifa à s’échapper par bateau, avant d’être capturée au large de l’Inde.

La BBC a déclaré que Sheikha Latifa avait enregistré les vidéos dans une salle de bain de la villa pendant des mois sur un téléphone qu’elle avait secrètement reçu environ un an après sa capture.

«Je ne sais pas quand je serai libérée et quelles seront les conditions quand je serai libérée», dit-elle dans une vidéo. «Chaque jour, je m’inquiète pour ma sécurité et ma vie.»

Les vidéos, qui font partie d’un épisode de la série d’investigation «Panorama» de la BBC diffusée mardi, comprennent également une interview de Mary Robinson, ancienne présidente de l’Irlande et haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Robinson est apparu sur des photos avec Latifa publiées par des responsables émiratis après le retour du cheikha à Dubaï en 2018.

Robinson a déclaré à la BBC qu’elle avait été induite en erreur par les autorités émiraties qui lui avaient dit que Latifa était une jeune femme troublée en sécurité sous la garde de sa famille.

«J’ai été particulièrement trompé lorsque les photos sont devenues publiques», a déclaré Robinson à la BBC. « C’était une surprise totale … J’étais absolument stupéfait. »

L’histoire continue

La dramatique évasion maritime et ses conséquences ont pénétré l’image soigneusement contrôlée maintenue par la famille du cheikh Mohammed, qui aurait plusieurs dizaines d’enfants de plusieurs épouses. Certains de ses fils et filles figurent en bonne place dans les médias locaux et en ligne, mais d’autres sont rarement vus. Sheikha Latifa était largement connue pour son amour du parachutisme avant 2018.

La vie de famille du cheikh Mohammed est redevenue une affaire publique en 2020. Ensuite, un juge britannique a jugé que le cheikh avait mené une campagne de peur et d’intimidation contre son ex-épouse et a ordonné l’enlèvement de deux de ses filles, dont l’une Sheikha Latifa. La décision est intervenue dans une bataille pour la garde entre le cheikh Mohammed et son ex-épouse, la princesse Haya, fille de feu le roi Hussein de Jordanie.

Cheikh Mohammed est le fondateur de l’écurie de courses de chevaux Godolphin et entretient des relations amicales avec la reine britannique Elizabeth II. En 2019, il a reçu un trophée de la reine après qu’un de ses chevaux ait remporté une course à Royal Ascot.