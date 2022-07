La princesse Charlotte souhaite “bonne chance” à l’équipe de football avec le prince William – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Princesse Charlotte7 ans, était l’une des nombreuses personnes à encourager l’équipe féminine de football d’Angleterre, les Lionnes, avant la finale de l’Euro 2022 2022 le 31 juillet. L’adorable fille de Prince William, 40 ans, était assise avec son père, qui doit assister à la finale en personne, alors qu’ils souhaitaient bonne chance à l’équipe, dans une nouvelle vidéo publiée sur le compte Twitter officiel du duc et de la duchesse de Cambridge. « Bonne chance, j’espère que vous gagnerez ! Au revoir », a-t-elle dit en faisant signe à la caméra.

Bonne chance ce soir @lionneson t’encourage tous ! pic.twitter.com/ATsLg6QHIF – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 31 juillet 2022

Juste avant elle, William leur a également souhaité bonne chance. “Nous voulons tous les deux souhaiter bonne chance aux Lionnes ce soir”, a-t-il déclaré. “Vous avez incroyablement bien réussi dans la compétition et nous vous soutenons jusqu’au bout.”

Dans le clip, le duc porte un haut boutonné bleu tandis que Charlotte portait un haut bleu marine à manches courtes avec des motifs blancs dessus. Elle avait ses longs cheveux raides et baissés et ils semblaient tous les deux être dehors devant des arbustes. “Bonne chance ce soir @lionnes, nous vous encourageons tous ! la légende de la vidéo lue.

La dernière interaction de Charlotte avec le public est mémorable, mais elle n’est pas la seule de sa famille à faire souvent la une des journaux. Son petit frère, Prince-Louis, 4 ans, a récemment attiré beaucoup d’attention lorsqu’il est devenu un peu espiègle lors des événements du jubilé de la reine Elizabeth. Le drôle de petit royal a fait des grimaces à sa maman, Kate Middleton, lors du Concours du jubilé de platine en juin et s’est même couvert la bouche à un moment donné. La maman adorée a fait de son mieux pour contenir son énergie alors qu’ils étaient assis à leur place et ont créé des moments mémorables.

Le frère aîné de Charlotte et Louis Prince-Georges, 9 ans, n’est pas non plus étranger à être capturé avec une drôle de tête devant la caméra. Il a été photographié un peu maladroit alors qu’il était assis entre ses parents au tournoi de Wimbledon plus tôt ce mois-ci. Il était habillé pour impressionner avec un costume et une cravate, mais ses actions ont prouvé qu’il n’est qu’un enfant qui aime s’amuser dans un monde royal !