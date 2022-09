La princesse Charlotte dit au prince George “Vous devez vous incliner” lors des funérailles de la reine Elizabeth

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

À 7 ans, la princesse Charlotte en sait long sur le protocole royal.

La fille unique du prince William et de Kate Middleton a attendu aux côtés de son frère aîné, le prince George, à Wellington Arch, que le cercueil de leur arrière-grand-mère passe devant eux lors des funérailles nationales lundi. Pendant un moment qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, Charlotte a été vue en train de dire à George, 9 ans, quoi faire le moment venu.

Dans une vidéo capturée par Access Hollywood, Charlotte est vue en train de dire à George : “Tu dois t’incliner”, tandis que son frère, qui est le deuxième sur le trône, écoutait attentivement.

Ce n’est pas la première fois que Charlotte donne des instructions sur le comportement royal. Lors du jubilé de platine en juin, Charlotte se tenait sur le balcon du palais de Buckingham aux côtés de George et de leur jeune frère, le prince Louis, 4 ans.

Alors que l’hymne national “God Save the Queen” jouait, George posa sa main sur le rebord du balcon. Charlotte a été aperçue en train de pousser doucement le bras de son grand frère et de lui dire de corriger sa posture. Sans hésitation, George se corrigea rapidement en se tenant droit et en mettant ses bras à ses côtés.

Pendant le défilé Trooping the Colour, Louis a salué la foule avec enthousiasme avant que Charlotte ne tente de l’arrêter en lui prenant la main et en la plaçant sur ses genoux.

La reine, qui a fêté ses 70 ans sur le trône cette année, est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Pour le service funèbre, Charlotte portait une broche en fer à cheval en diamant sur le côté gauche de son manteau noir, honorant le grand amour de la reine pour les chevaux. Selon le magazine People, la broche a été offerte à Charlotte par la reine elle-même.

Louis, qui était probablement jugé trop jeune pour assister au service, n’était pas présent avec sa famille.

Elizabeth a été inhumée avec son mari et ses parents lors d’une cérémonie intime à Windsor, loin des caméras des médias.

Le roi Charles III et les membres supérieurs de la famille royale se sont réunis lundi soir pour la cérémonie d’inhumation privée à la chapelle Saint-Georges, une église gothique située sur le terrain du château de Windsor qui a accueilli des mariages royaux, des baptêmes et des enterrements depuis le XVe siècle.

Plus tôt lundi, 800 personnes en deuil, dont beaucoup faisaient partie du personnel de la reine, ont rejoint les membres de la famille royale dans la chapelle pour un service d’engagement – ​​la dernière cérémonie publique clôturant 10 jours de deuil national qui a vu d’énormes défilés militaires, des files d’attente de plusieurs kilomètres à Londres pour voir le le cercueil de la reine gisant dans l’état, et les premières funérailles nationales de Grande-Bretagne depuis la mort de l’ancien Premier ministre Winston Churchill en 1965.

En revanche, l’inhumation de lundi soir a eu lieu à une échelle beaucoup plus intime. Les responsables royaux ont déclaré qu’il s’agissait d’une “occasion familiale profondément personnelle” et que les débats n’étaient pas télévisés. Ils ont dit que la reine avait été enterrée avec la dépouille du prince Philip dans la chapelle commémorative du roi George VI, une annexe de Saint-Georges.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.