La princesse Charlotte, 7 ans, fait des grimaces en rejoignant le prince William, Kate Middleton aux Jeux du Commonwealth

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Louis n’est pas le seul à plaire à la maison de Windsor.

Sa sœur aînée, la princesse Charlotte, a volé la vedette lors d’une compétition de natation mardi aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, en Angleterre. La fillette de 7 ans a rejoint ses parents, le prince William et Kate Middleton, ainsi que ses parents royaux, le prince Edward, Sophie, comtesse de Wessex, et leurs enfants.

Charlotte a imité son petit frère en faisant plusieurs grimaces parmi les spectateurs rieurs. À un moment donné, elle a même donné un coup de pouce à son père. Sa mère a regardé comme elle a fourni des conseils d’expert sur les événements.

Cette sortie marquait la première fois que la princesse assistait seule à un événement royal avec ses parents. Charlotte est généralement accompagnée de ses frères Prince George, 9 ans, et Louis, 4 ans. George, qui est troisième sur le trône, a déjà assisté à une poignée d’événements en solo avec ses parents, dont Wimbledon le mois dernier.

LE PRINCE LOUIS, 4 ANS, REVIENT VIRAL PENDANT LE PAGEANT DU JUBILÉ DE PLATINE DE LA REINE ELIZABETH

La compétition de natation est également le deuxième grand événement sportif soutenu par Charlotte. L’arrière-petite-fille de la reine Elizabeth a rejoint William, 40 ans, dimanche pour souhaiter bonne chance à l’équipe féminine d’Angleterre avant la victoire finale de l’Euro féminin 2022 contre l’Allemagne. Son père a récemment révélé que Charlotte est une “star en herbe” dans le football. Elle avait auparavant rejoint sa famille lors de matchs mettant en vedette son équipe préférée, Aston Villa.

Louis est devenu viral deux fois pendant le jubilé de platine, qui a marqué les 70 ans de la reine sur le trône. Le plus jeune enfant du duc et de la duchesse de Cambridge a fait de nombreuses grimaces et s’est couvert les oreilles en criant à côté de la reine, 96 ans. Cette image est rapidement devenue un mème sur les réseaux sociaux.

En juin, le correspondant royal Neil Sean a déclaré à Fox News Digital que Charlotte et ses frères et sœurs sont des voleurs de scènes royales – pour une bonne raison.

“La façon dont les enfants royaux modernisent la monarchie est vraiment simple”, avait-il déclaré à l’époque. “L’image la plus convaincante du Jubilé était, sans aucun doute, la reine, l’ours Paddington et ce sandwich. Mais une seconde proche doit être l’image du bruyant prince Louis roulant des yeux et joignant ses mains à ses oreilles pendant que le défilé aérien a pris place tout alors qu’il se tenait avec la reine. Cette image s’est vendue dans le monde entier et a rendu divers vivaneaux très riches en effet.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Alors, en quoi cela diffère-t-il même de l’éducation plus sévère de Harry et William pour les enfants d’aujourd’hui?” Il a partagé. “Eh bien, la princesse Diana était une mère laxiste à bien des égards et a traité ses enfants avec le monde réel, leur montrant que tout n’était pas privilège et vols de première classe. Mais nous sommes au 21e siècle, et les mères royales doivent se connecter maintenant plus que jamais , grâce au monde des médias sociaux.”

Sean a noté comment Middleton, qui est la “photographe brillante” derrière les portraits royaux de ses enfants, sait comment capturer leurs personnalités pour le public.

“… Elle contrôle l’image et qui elle les laisse avoir en premier”, a déclaré Sean. “Cela rend la sortie passionnante et digne d’intérêt. Mais, comme elle me l’a dit lors d’une exposition, ‘Choisir cette photo en tant que maman est difficile parce que vous les aimez toutes.'”

William a rencontré Middleton, 40 ans, à l’Université de St. Andrews. Le couple s’est marié en 2011 à l’abbaye de Westminster lors d’une cérémonie télévisée dans le monde entier.

LE PRINCE LOUIS VOLE LA SPECTACLE LORS DE LA CÉRÉMONIE DE TROOPING THE COLOR

William est le deuxième sur le trône britannique après son père, le prince Charles. Au fil des ans, William a entrepris de nombreuses activités caritatives, projets et fonctions officielles en faveur de la reine.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.