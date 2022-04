La princesse Charlene de Monaco apparaît sur une photo de Pâques avec sa famille après une saga médicale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La princesse Charlene de Monaco, qui a longtemps été séparée de son mari le prince Albert et de leurs enfants après des mois de problèmes de santé, a célébré Pâques avec sa famille.

Dimanche, le Palais de Monaco a publié un portrait du prince et de la princesse avec les jumeaux de 7 ans, le prince Jacques et la princesse Gabriella, aux côtés d’un lapin et d’un panier pour les vacances.

« Joyeuses Pâques », Charlene, 44 ans, a légendé la photo de famille sur son compte Instagram.

Sur une autre photo, la famille peut être vue au service de Pâques à la chapelle privée du palais avec le Père Penzo, l’aumônier du palais.

La photo a été publiée quelques heures après qu’Albert a été libéré de la quarantaine après avoir été testé positif une deuxième fois pour COVID-19. Le joueur de 64 ans a été repéré lors de la finale de tennis des Masters de Monte-Carlo.

« Venant d’être diagnostiqué négatif à un test de dépistage PCR COVID-19, SAS le Prince Albert II est en mesure de reprendre toutes ses activités dès aujourd’hui », lit-on dans un communiqué du palais envoyé à Fox News Digital. « Respectant les règles sanitaires en vigueur après avoir été testé positif au COVID-19 il y a quelques jours et bien qu’asymptomatique, SAS le Prince avait dû s’isoler et travailler à distance en liaison permanente avec les membres de Son cabinet, Son gouvernement également. comme avec ses proches collaborateurs. »

Alors que Charlène est rentrée à Monaco début mars, elle n’a pas été vue publiquement et n’a pas repris ses fonctions officielles.

« A la suite du rétablissement encourageant de la princesse Charlène et de l’approbation de ses médecins, Leurs Altesses Sérénissimes sont ravies d’annoncer que la princesse va désormais poursuivre sa convalescence en Principauté, avec son époux et ses enfants à ses côtés », lit-on dans le communiqué à l’époque. de son arrivée.

« Par conséquent, la princesse Charlene est déjà revenue à Monaco où elle a été heureusement réunie avec sa famille et ses proches », a-t-il partagé. « Les prochaines semaines devraient permettre à la princesse Charlene de renforcer davantage sa santé avant de reprendre progressivement ses fonctions et engagements officiels. »

« Dès que sa santé sera suffisamment solide, la princesse se réjouira de passer à nouveau du temps et de socialiser avec les Monégasques », poursuit le message. « Afin que la Princesse Charlène parvienne à un rétablissement complet et comme Elle a encore besoin de paix et de calme, le Couple Princier demande donc que leur vie privée et leur environnement familial continuent d’être respectés. »

La déclaration a noté que le couple était « heureux » de partager la nouvelle. L’annonce a également été révélée à l’occasion du 64e anniversaire d’Albert.

En mai dernier, la princesse est tombée malade lors de ce qui devait être une visite de 10 jours dans son pays d’origine, l’Afrique du Sud. Au lieu de cela, les complications d’une précédente procédure ORL ont immobilisé Charlene pendant six mois.

Après plusieurs interventions chirurgicales correctives et une rechute ultérieure, Charlene est revenue à Monaco en novembre. Mais peu de temps après son atterrissage, la princesse a ressenti des signes d’épuisement émotionnel et physique. Après avoir consulté ses médecins et sa famille, Charlene a décidé de se faire soigner. Il a finalement été déterminé que Charlene se ferait soigner dans un établissement en dehors de Monaco. Des rapports ont émis l’hypothèse que l’installation se trouvait en Suisse.

Tout au long de son parcours de santé, Charlene est restée en contact étroit avec sa famille grâce à des appels téléphoniques et vidéo quotidiens, magazine people signalé. Le point de vente a noté qu’au moins une visite familiale a eu lieu pendant les vacances et qu’Albert a rendu visite en privé à sa femme à plusieurs reprises depuis lors.

En septembre, Albert a critiqué les rumeurs répandues par les tabloïds selon lesquelles le mariage avait été en difficulté.

« Elle n’a pas quitté Monaco en colère ! » il a dit à la sortie à l’époque. « Elle n’est pas partie parce qu’elle était en colère contre moi ou quelqu’un d’autre. Elle se rendait en Afrique du Sud pour réévaluer le travail de sa fondation là-bas et prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis. »

« Ce n’était censé être qu’un séjour d’une semaine, 10 jours maximum, et [she is still there now] parce qu’elle avait cette infection [and] toutes ces complications médicales sont survenues », a expliqué Albert à l’époque. « Elle ne s’est pas exilée. C’était absolument juste un problème médical qui devait être traité. »

Albert a admis qu’il « aurait probablement dû aborder » les commérages plus tôt.

« Mais je me concentrais sur le fait de m’occuper des enfants », a-t-il déclaré. « Et je pensais que ça irait probablement [away]. Vous savez, si vous essayez de répondre à tout ce qui sort, vous êtes constamment [responding], tu perds ton temps… Bien sûr, ça l’affecte, bien sûr, ça m’affecte. La mauvaise interprétation des événements est toujours préjudiciable… Nous sommes une cible facile, facilement touchée, car nous sommes souvent aux yeux du public.

Le célèbre athlète a épousé le prince le 1er juillet 2011. Le mariage était un spectacle, coûtant environ 70 millions de dollars pour l’événement de quatre jours. Ils ont accueilli des jumeaux en 2014.

Leur célébration d’anniversaire publique prévue a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.