La princesse Beatrice supplie le prince Andrew d’annuler son revirement majeur quelques heures avant l’interview qui mettra fin à sa carrière

La princesse Béatrice a supplié le prince Andrew d’annuler un revirement majeur quelques heures seulement avant son interview mettant fin à sa carrière, selon un nouveau drame royal.

L’actrice qui joue Béatrice dans A Very Royal Scandal, Honor Swinton Byrne, a pu être vue en train de supplier Michael Sheen (dans le rôle du duc d’York) de continuer son interview pour Newsnight après avoir eu des doutes.

Plusieurs assistants royaux et le prince Charles de l’époque ont été dépeints dans la nouvelle série comme désapprobateurs de l’interview.

Andrew, ému, a admis plus tard : « Je n’ai jamais eu autant de problèmes auparavant. »

Parlant de son oncle Charles, qui a appelé Andrew pour le persuader d’annuler l’interview de Newsnight, Beatrice a déclaré : « Non, c’est vraiment mal de sa part.

« Alors dis-leur simplement la vérité. Et c’est grand-mère qui est derrière tout ça, n’est-ce pas ? »

La princesse Beatrice a accompagné son père, le prince Andrew, aux préparatifs de l’interview

Pennsylvanie

Le duc ne s’est pas non plus excusé auprès de Virginia Giuffre lors de l’interview, qui avait accusé Andrew d’« agression sexuelle et d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle ».

Le prince Andrew a souligné qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir jamais rencontré Giuffre.

Giuffre et Andrew sont parvenus à un accord à l’amiable en février 2022, et l’affaire a été classée sans suite par les parties en mars 2022 sans passer par un procès.

Le duc a toujours nié tout acte répréhensible.