La princesse Beatrice révèle le nom de sa fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi alors qu’elle partage une douce photo de l’empreinte de bébé

LA PRINCESSE Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi a nommé leur petite fille Sienna Elizabeth dans un clin d’œil touchant à la reine.

La royale, 32 ans, a donné naissance à son premier enfant le 18 septembre et a déclaré qu’elle était » ravie « au nouvel arrivant.

La princesse Béatrice a annoncé le nom de son bébé

Elle a fait l’annonce avec une douce photo

Elle a révélé le nom époustouflant sur Twitter aujourd’hui avec une photo touchante représentant une empreinte du nouveau bébé.

Beatrice est déjà la belle-mère du fils de cinq ans d’Edoardo, Christopher Woolf, connu sous le nom de Wolfie.

Et alors qu’elle faisait un doux clin d’œil au fils de son mari, le promoteur immobilier multimillionnaire Edoardo Mapelli Mozzi, dans le post d’aujourd’hui.

Beatrice a déclaré: « Nous sommes ravis de partager que nous avons nommé notre fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

« Nous allons tous bien et Wolfie est le meilleur grand frère de Sienna. »

Edoardo a également partagé son enthousiasme face à la nouvelle sur son Instagram officiel aujourd’hui.

Il a écrit : « Notre vie ensemble vient de commencer, et j’ai hâte de voir toutes les choses incroyables qui nous attendent.

« Je ressens tellement d’amour et de gratitude pour ma femme incroyable, bébé Sienna et Wolfie. Ce sont des jours que je ne veux jamais oublier. Cette semaine, un ami m’a dit le plus doux des dictons… qu’avec chaque enfant, vous développez un tout nouveau cœur .

« Un immense merci à la sage-femme et à l’incroyable équipe du Chelsea and Westminster Hospital. »

Le bébé est le 12e arrière-petit-enfant de la reine et arrive un peu plus de trois mois après Lilibet Diana, le deuxième enfant de Harry et Meghan.

La sœur de Béatrice, Eugénie, a donné naissance à un petit garçon en août en février et Zara Tindall a eu son troisième enfant Lucas en mars.

La princesse Beatrice donne naissance à une petite fille alors qu’elle accueille son premier enfant avec Edoardo Mapelli Mozzi

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Thesun.fr est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @Le soleil.