La PRINCESSE Béatrice s’est vu confier un nouveau rôle important après le décès de sa grand-mère, la reine.

La fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson est maintenant conseillère d’État, ce qui signifie qu’elle peut remplacer le roi Charles en cas de besoin.

La princesse Béatrice est conseillère d’État après la mort de la reine Crédit : Getty

Béatrice avec sa grand-mère le jour de Noël en 2003 Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Avant le décès de Sa Majesté, Charles, William, Harry et Andrew occupaient tous le poste et pouvaient exercer temporairement les fonctions de monarque si elle était incapable de “pour cause de maladie ou d’absence à l’étranger”.

C’est parce qu’ils sont les quatre premiers en ligne de succession âgés de plus de 21 ans.

Mais maintenant que Charles est roi, cela signifie que Béatrice est numéro quatre sur la liste, sans compter la reine Camilla qui peut également agir en l’absence de Sa Majesté.

Dans son nouveau poste, Béatrice sera autorisée à exercer la plupart des fonctions officielles du souverain, selon le site Internet de la famille royale.

Cela comprend la participation aux réunions du Conseil privé, la signature de documents de routine et la réception des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs au Royaume-Uni.

Elle ne sera cependant pas déléguée aux affaires du Commonwealth, ni ne créera de pairs, ne nommera de Premiers ministres ou ne dissoudra le Parlement – sauf sur instruction du roi.

Béatrice, mariée à Edoardo Mapelli Mozzi, a accueilli son premier enfant Sienna l’année dernière.