La princesse Béatrice montre son baby bump dans un blazer en velours

La princesse Béatrice pratique la maternité à la manière royale.

Ce jeudi, la princesse est sortie à Londres pour assister à la fête du 10e anniversaire de la caserne de pompiers de Chiltern. Pour marquer la saison effrayante, le célèbre lieu a organisé une soirée costumée et Bea s’est assurée de lui apporter son A-game dans un masque de mascarade blanc de style vénitien.

Elle a gardé le reste de son look classique, enfilant un blazer en velours noir noué autour de sa taille, serrant son baby bump. Sous la veste, elle portait un haut noir décolleté, qu’elle associait à un pantalon noir assorti.

CONTEXTE

Parmi les autres personnes présentes à la fête figuraient Camila Cabello, Lily Allen, Sienna Miller, Idris et Sabrina Elba, Rachel Weisz et Ellie Goulding, qui est une amie de longue date de Béatrice, de sa sœur, la princesse Eugénie, et du reste de la famille royale britannique.

La soirée de Béatrice a eu lieu quelques jours seulement après que le palais de Buckingham a confirmé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi. Dans une publication partagée sur les réseaux sociaux, le palais comprenait des photos du couple et de leur famille recomposée, dont leur fille Sienna, trois ans, et le fils de Mapelli Mozzi, Christopher Woolf, huit ans, issus de sa précédente relation avec Dara Huang.

« Son Altesse Royale la Princesse Béatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent leur deuxième enfant ensemble au début de la nouvelle année ; un frère ou une sœur pour Wolfie et Sienna », lit-on dans la légende du message. « Sa Majesté le Roi a été informé et les deux familles sont ravies de la nouvelle. »