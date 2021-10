La princesse Beatrice jaillit de son beau-fils Wolfie « est le meilleur grand frère » de sa petite fille Sienna dans l’annonce du nom

LA PRINCESSE Beatrice a expliqué que son beau-fils Wolfie était « le meilleur grand frère » de sa petite fille.

Le royal a révélé aujourd’hui que le nom du nouveau-né est Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi dans un clin d’œil touchant à la reine.

La princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont annoncé le nom de leur bébé Crédit : Reuters

Sienna Elizabeth Marpelli Mozzi a été présentée au monde dans un joli imprimé Crédits : yorkiebea/Twitter

Partageant la nouvelle sur Twitter, Béatrice a déclaré qu’elle était « ravie » par le nouveau membre de la famille.

Elle a ajouté: « Nous allons tous bien et Wolfie est le meilleur grand frère de Sienna. »

Wolfie, cinq ans, de son nom complet Christopher Woolf, est le fils de son mari, Edoardo Mapelli Mozzi, issu de sa précédente relation.

Il a lui aussi partagé une publication touchante sur Instagram dans laquelle il décrivait son enthousiasme face aux expériences à venir.

Le promoteur immobilier multimillionnaire a déclaré : « Notre vie ensemble ne fait que commencer, et j’ai hâte de voir toutes les choses incroyables qui nous attendent.

« Je ressens tellement d’amour et de gratitude pour ma femme incroyable, bébé Sienna et Wolfie.

« Ce sont des jours que je ne veux jamais oublier. Cette semaine, un ami m’a dit le plus doux des dictons… qu’avec chaque enfant, vous développez un tout nouveau cœur. »

Il a également remercié la sage-femme et « l’incroyable équipe » du Chelsea and Westminster Hospital de Londres où Béatrice a accouché le 18 septembre.

Little Sienna est le deuxième petit-enfant du prince Andrew et Sarah Ferguson et le douzième arrière-petit-enfant de Sa Majesté.

Elle est onzième sur le trône, après sa mère en dixième position.

La reine s’est jointe aux célébrations d’aujourd’hui avec un tweet sur le Twitter officiel de la famille royale.

Il disait: « Son Altesse Royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi ont nommé leur fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. »

Edoardo et Beatrice ont remercié le personnel de l’hôpital où Sienna est née Crédit : Reuters

Le couple s’est marié en juillet 2020 Crédit : PA