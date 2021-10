La princesse Béatrice honore la reine Elizabeth du nom de sa petite fille

Princesse Béatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont révélé leur fille nouveau-née‘Le nom de.

La famille royale a confirmé qu’elle s’appelait Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

« Nous allons tous bien et Wolfie est le meilleur grand frère de Sienna », a-t-elle annoncé dans un tweeter vendredi. La petite fille aurait également un titre royal du côté paternel de la famille.

Il a écrit sur Instagram Vendredi, « Notre vie ensemble vient de commencer, et j’ai hâte de voir toutes les choses incroyables qui nous attendent. Je ressens tant d’amour et de gratitude pour ma femme incroyable, bébé Sienna et Wolfie. Ce sont les jours où je ne veux plus oubliez. Cette semaine, un ami m’a dit le plus doux des dictons… qu’avec chaque enfant, vous développez un tout nouveau cœur. «

Beatrice et Mozzi ont accueilli Sienna le 18 septembre. « Son Altesse Royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont ravis d’annoncer l’arrivée en toute sécurité de leur fille le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, au Chelsea and Westminster Hospital, Londres, » le Palais a écrit sur Twitter .

La déclaration a continué sur le site Web de la famille royale en notant que l’enfant est né pesant 6 livres et 2 onces.

Mozzi partage également un fils, Wolfie, avec son ex, Dara Huang, architecte et designer qui partage son temps entre Londres et Hong Kong.

Béatrice et Mozzi d’abord ont annoncé qu’ils attendaient un enfant en mai 2021. Beatrice, la fille aînée du prince Andrew et de l’ex-femme Sarah Ferguson, a épousé le promoteur immobilier en juillet 2020 lors d’une petite cérémonie contrainte par coronavirus restrictions. Elle est neuvième sur le trône britannique.

Baby Sienna est le 12e arrière-petit-enfant de la reine et le deuxième de ses grands-parents après que la sœur cadette de Béatrice, la princesse Eugénie, a accueilli son fils nommé August avec son mari Jack Brooksbank en février.

