La princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi attendent un bébé

La princesse Béatrice, petite-fille de la reine Elizabeth II, attend cet automne son premier enfant avec son mari, Edoardo Mapelli Mozzi.

Le palais de Buckingham a annoncé la nouvelle mercredi, notant que « la reine a été informée et les deux familles sont ravies de la nouvelle ».

Mozzi, le PDG de 37 ans du studio d’architecture / design Banda Property, est le père d’un jeune fils, Wolfie, issu d’une relation antérieure avec l’architecte et designer américain Dara Huang.

L’annonce de la grossesse intervient près d’un an après que Béatrice, la fille aînée de 32 ans du prince Andrew, ait épousé Mozzi lors d’une cérémonie privée et discrète au milieu de la pandémie de coronavirus à la chapelle royale de tous les saints au Royal Lodge, Windsor. Ils ont été rejoints par une famille proche, dont les grands-parents de Béatrice, la reine Elizabeth et le regretté prince Philip.

« Le mariage s’est déroulé conformément à toutes les directives gouvernementales pertinentes », selon un communiqué du palais à l’époque.

Selon BBC News and People, une vingtaine d’invités ont assisté à la cérémonie, dont le père de Béatrice, le prince Andrew.

Le couple devait se marier le 29 mai à la chapelle royale du palais Saint-James, avec une réception privée organisée par la reine Elizabeth II pour les jeunes mariés dans les jardins du palais de Buckingham. Mais début mai, Béatrice a reporté le mariage royal au milieu de la pandémie, a déclaré une personne familière avec la situation mais non autorisée à parler publiquement à l’époque.

Le couple s’est fiancé en septembre 2019 alors qu’il était en vacances en Italie.

Après l’annonce de leurs fiançailles, le magnat de l’immobilier a publié des photos sur son compte Instagram avec une douce légende: «Tu ne seras jamais seul mon amour, mon cœur est ta maison. Main dans la main, aujourd’hui, demain et pour toujours.

La sœur de Béatrice, la princesse Eugénie, a épousé son petit ami de longue date, Jack Brooksbank, en octobre 2018 et a accueilli leur premier enfant en février.

L’annonce de la grossesse de Béatrice coïncide également avec le troisième anniversaire de mariage du prince Harry et de la duchesse Meghan, qu’ils célèbrent en tant que résidents du sud de la Californie après avoir annoncé en janvier dernier qu’ils «se retireraient» en tant que membres supérieurs de la famille royale.

La reine Elizabeth a 10 arrière-petits-enfants, allant du fils de 7 ans du prince William et de la duchesse Kate George (troisième sur le trône) au fils de 2 mois de Zara et Mike Tindall. Harry et Meghan attendent également une petite fille, ont-ils annoncé pour la première fois le jour de la Saint-Valentin.

Contribution: Sara M. Moniuszko et Anika Reed

