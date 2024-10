La princesse Béatrice et Edoardo Mapelli Mozzi attendent leur deuxième enfant

La princesse Béatrice, petite-fille de feu la reine Elizabeth, a partagé une nouvelle passionnante avec les fans royaux.

Béatrice et son mari, Edoardo Mapelli Mozzi, attendent leur deuxième enfant ensemble.

Le couple, marié en 2020, est déjà parent de leur fille de trois ans, Sienna. Alors qu’Edoardo a un fils de huit ans nommé Wolfie, issu d’une relation précédente, ce nouveau bébé est un frère ou une sœur pour Sienna et Wolfie.

Le roi Charles est « ravi » de la nouvelle du deuxième enfant de la princesse Béatrice et d’Edoardo Mapelli Mozzi

L’annonce a été faite via le compte Instagram officiel du palais de Buckingham, qui a confirmé que les deux familles étaient « ravies » de la nouvelle.

À côté des photos de la princesse Béatrice et d’Edoardo Mapelli Mozzi, l’annonce disait : « Son Altesse Royale la princesse Béatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent leur deuxième enfant ensemble au début de la nouvelle année ; un frère ou une sœur pour Wolfie et Sienna. « .

De plus, il a été noté que le roi Charles a été informé et est également ravi de cette annonce.

Le communiqué disait : « Sa Majesté le Roi a été informé et les deux familles sont ravies de la nouvelle ».

Le couple a reçu les meilleurs vœux des fans royaux, qui ont inondé la section commentaires de messages de félicitations.