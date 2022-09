La princesse Anne, souvent négligée, joue un rôle clé lors de la mort de la reine

LONDRES – La princesse Anne, la fille unique de la reine Elizabeth II, a souvent gardé un profil bas dans la vie publique britannique, parfois éclipsée par les personnalités (et les scandales) de ses frères. Mais elle est considérée comme l’un des membres les plus travailleurs de la famille royale. Et cette semaine, elle a été la seule de ses frères et sœurs à accompagner le cercueil de sa mère lors d’un voyage en voiture de six heures à travers l’Écosse, du château de Balmoral à Édimbourg, puis d’un vol vers Londres.

« J’ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de la vie de ma très chère Mère. Ce fut un honneur et un privilège de l’accompagner dans ses derniers voyages”, a déclaré Anne dans un communiqué mardi soir. Elle a déclaré que l’expérience de la dernière ligne droite de la reine parmi la foule avait été “à la fois humiliante et édifiante”, et elle lui a dit “merci à tous ceux qui partagent notre sentiment de perte”.

Bien qu’elle n’ait jamais servi dans l’armée, Anne, 72 ans, connue sous le nom de princesse royale, détient un certain nombre de titres de cérémonie et a été vue en tenue militaire marchant sombrement derrière le cortège de sa mère en Écosse. Elle a également participé à une veillée traditionnelle dans l’église là-bas, aux côtés de ses frères Charles, Andrew et Edward. On pensait que c’était la première fois qu’une femme membre de la famille royale le faisait.

Anne a “toujours travaillé dur, pas de bêtises”, a déclaré Dickie Arbiter, commentateur royal et ancien porte-parole de la reine, au Washington Post mercredi. “Elle a été absolument stoïque et formidable” depuis le décès de sa mère la semaine dernière, a-t-il ajouté.

De l’avis d’Arbiter, Anne n’a pas été «éclipsée» autant qu’elle a été négligée et «ignorée par les médias». Il a rappelé qu’elle ajouterait des arrêts lors des voyages à destination et en provenance de Londres pour emballer des opportunités de travail supplémentaires ou visiter des œuvres de bienfaisance, arrivant toujours tard à la maison. La décrivant comme une « bourreau de travail », il a dit qu’Anne était « vraiment quelqu’un qui travaille pour ses œuvres caritatives », ajoutant : « Elle ne les a pas pris juste pour être une figure de proue.

Anne, qui a entrepris son premier engagement public à l’adolescence, est impliquée dans plus de 300 organisations caritatives et militaires, en particulier la Royal Navy et les Royal Marines. Parmi les causes qu’elle soutient figurent les aides à domicile, la protection du bétail, la santé cardiaque et l’amélioration des transports en commun. Plus particulièrement, elle est présidente de l’association à but non lucratif Save the Children depuis 1970.

En plus de ses fonctions royales et d’élever ses enfants Zara et Peter, une jeune Anne a représenté son pays en tant qu’équestre accomplie.

Elle a participé aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 en tant que membre de l’équipe équestre britannique et travaille toujours pour soutenir l’équitation pour les personnes handicapées à travers le Commonwealth, selon Buckingham Palace. Elle a également participé à la candidature réussie de Londres pour accueillir les Jeux olympiques de 2012. Son premier mari, le capitaine de l’armée Mark Phillips, était également un athlète olympique, et leur fille, Zara Tindall, a suivi les traces de ses deux parents.

Anne a également fait la une des tabloïds après avoir été apparemment réprimandée par sa mère monarque toujours diplomate lors d’une visite au Royaume-Uni en 2019 par le président Donald Trump. Une vidéo est devenue virale en ligne de la reine semblant châtier sa fille avec un subtil regard de côté en saluant Trump et la première dame Melania Trump lors d’une réception au palais de Buckingham.

“Elle était drôle”, a déclaré Arbiter d’Anne, qui partageait souvent l’humour avec son défunt père au franc-parler, le prince Philip, dont elle était l’une des préférées. La reine Elizabeth était «fière» de ses réalisations, a-t-il ajouté, et les deux entretenaient «une très bonne relation».

« À mesure que la reine vieillissait, [Anne] est devenu un excellent compagnon et un grand réconfort pour la reine », a déclaré Arbiter. Elle entretient également d’assez bonnes relations avec son frère aîné, Charles, malgré une “période difficile” après sa séparation d’avec la princesse Diana en 1996, a-t-il précisé. “En dessous de tout cela, il y a toujours eu une bonne relation”, a ajouté Arbiter.

Cette semaine, Anne, qui occupe la 16e place du trône, a remercié sa mère pour sa “contribution à notre identité nationale”. Elle a ajouté dans un communiqué: “Je suis également très reconnaissante du soutien et de la compréhension offerts à mon cher frère Charles alors qu’il accepte les responsabilités supplémentaires de The Monarch.”

Anne a refusé de donner à ses deux enfants des titres royaux lorsqu’ils lui ont été proposés. Elle a également survécu à une tentative d’enlèvement en 1974 après que son véhicule a été intercepté par un homme armé près du palais de Buckingham. Alors que l’agresseur lui criait de sortir, elle aurait répondu: “Pas vraiment du tout”, avant de finalement s’échapper.

Comme de nombreux membres de la famille royale, elle n’a pas été à l’abri de voir sa vie amoureuse médiatisée dans la presse. Elle a divorcé de Phillips en 1992 pendant la soi-disant «annus horribilis» de la reine et huit mois plus tard, elle a épousé Timothy Laurence, un commandant de la marine chargé de s’occuper des chevaux de la famille royale.

En 1989, des lettres d’amour que Laurence a écrites à Anne, alors qu’elle était encore mariée, ont été volées et divulguées au journal Sun. Le tabloïd s’est publiquement engagé à ne pas les publier et à les remettre aux autorités britanniques, mais il a continué à publier des spéculations sur la relation extraconjugale.

Laurence a marché derrière sa femme et le cercueil de la reine lors d’une procession dans le centre de Londres mercredi, du palais de Buckingham à Westminster Hall, où le défunt monarque reposera en état jusqu’à ses funérailles lundi.

Des millions de personnes devraient affluer à Londres pour apercevoir les adieux historiques à la reine. Les funérailles d’État de la mère d’Elizabeth ont eu lieu à l’abbaye de Westminster en 2002, tout comme celles de la princesse Diana en 1997. Le dernier monarque à y avoir organisé des funérailles d’État était le roi George II en 1760.

Après les funérailles à Londres, Elizabeth effectuera son dernier voyage au château de Windsor, où elle sera enterrée à la chapelle Saint-Georges près de son mari, le prince Philip, et de son père, le roi George VI.