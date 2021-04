La PRINCESSE Anne s’est souvenue de son enfance lorsqu’elle a fait sa première apparition en personne depuis la mort du prince Philip.

La très travailleuse princesse royale a repris son travail cet après-midi sur l’île de Wight – quatre jours seulement après le décès de son père.

Anne, 70 ans, portait un manteau noir et un pantalon noir avec de grandes lunettes de soleil lorsqu’elle est arrivée au Royal Yacht Squadron à Cowes – le prestigieux club dont le prince Philip était autrefois amiral.

Elle a parlé avec tendresse de ses «liens» et de ses «premiers souvenirs de la voile» au club, et a pris le temps de discuter avec les membres seniors et les jeunes marins en herbe.

Interrogée par le commodore du club Jamie Sheldon sur les navires sur lesquels elle avait navigué, Anne a déclaré: « J’ai vraiment commencé avec Bloodhound (un yacht). J’ai ensuite régressé un peu en dériveur. »

La princesse a quitté le club sur un bateau appelé « Warrior », avant d’arriver au Royal Victoria Yacht Club à Fishbourne, West Sussex vers 13h15.

Son retour au travail intervient après que la reine a organisé une cérémonie de retraite hier – son premier événement en personne depuis la mort de Philip.

Anne – la fille unique de la reine et de Philip – a partagé un lien spécial avec son père, qui a dit à tout le monde après sa naissance: «C’est la fille la plus douce».

Dans un hommage émouvant rendu la semaine dernière, elle l’a qualifié de « mon professeur, mon partisan et mon critique ».

Le royal terre-à-terre a déclaré: «Vous savez que cela va arriver, mais vous n’êtes jamais vraiment prêt.

«Mon père a été mon professeur, mon partisan et mon critique, mais c’est surtout son exemple de vie bien vécue et de service libre étant donné que je voulais le plus imiter.

«Sa capacité à traiter chaque personne comme un individu à part entière avec ses propres compétences vient de toutes les organisations avec lesquelles il était impliqué.

« Je considère que c’est un honneur et un privilège d’avoir été invité à suivre ses traces et ce fut un plaisir de l’avoir tenu au courant de leurs activités. »

Cela intervient au milieu d’une série d’hommages de la famille royale avant les funérailles de Philip samedi.

Le prince Charles a partagé hier un émouvant hommage d’une minute à son «cher papa».

La courte vidéo présentait les premières photos du père et du fils et rendait également hommage à ses 70 ans et plus au service de la reine.

Charles a déclaré: «Au cours de sa vie, le duc d’Édimbourg a été associé à 992 organisations dans des domaines tels que la technologie, la conservation, l’éducation et le bien-être des jeunes.

« Revenez sur la vie et l’œuvre du duc d’Édimbourg. »

Le fils de Charles, le prince Harry, a également publié un message poignant se souvenant de son grand-père comme « le maître du barbecue et la légende des plaisanteries ».

Il a dit que Philip était « effronté jusqu’à la fin » et « authentiquement lui-même » tout au long de ses plus de 70 ans au service de la nation.

Et il a remercié le royal dévoué d’être un «rock» pour sa grand-mère la reine.

Alors que le prince William a salué Philip « extraordinaire » – disant que ses enfants vont regretter leur arrière-grand-père « espiègle ».

Il a ajouté: « Je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail. »