La princesse Anne obligée de remplacer le roi lors de sa visite royale pour un anniversaire | Royal | Actualités

En 1944, les Alliés élaborèrent un plan ambitieux – nom de code Market Garden – visant à traverser le Rhin, à pénétrer profondément dans le nord de l’Allemagne et à raccourcir la guerre.

Au musée, Anne visitera le bâtiment et découvrira des expositions sur le souvenir, l’occupation et la commémoration.

Anne et le vice-amiral Laurence assisteront aux commémorations au Musée aéroporté Hartenstein accompagnés du colonel commandant du régiment de parachutistes, le major-général Oliver Kingsbury.

Accompagnée de son mari, le vice-amiral Sir Tim Laurence, la souveraine de 74 ans effectuera une visite de deux jours à Oosterbeek pour commémorer le 80e anniversaire de l’opération Market Garden. Bien qu’il ne soit pas présent à Amsterdam, le roi sera accompagné de la reine Camilla lors d’une visite en Australie et aux Samoa en octobre.

Tel que rapporté par ForcesNews.comil impliquait la prise de ponts clés aux Pays-Bas par les 101e et 82e divisions aéroportées américaines et la 1re division aéroportée britannique, appuyées par les forces aéroportées polonaises, qui atterriraient en parachute et en planeur.

Le site Internet écrit : « Si le plan réussit, il libérerait les Pays-Bas, chercherait à contourner les défenses frontalières de l’Allemagne, la ligne Siegfried, et rendrait possible une avancée blindée dans le cœur industriel de l’Allemagne.

« Malheureusement, elle n’a pas réussi à atteindre ses objectifs, le 30e Corps n’ayant pas pu atteindre le pont le plus éloigné d’Arnhem avant que les forces allemandes ne submergent les défenseurs britanniques, mais la bravoure démontrée par les troupes aéroportées est honorée chaque année. »

L’échec de Market Garden mit fin aux espoirs alliés de terminer la guerre avant Noël 1944. Elle ne se terminera qu’en septembre 1945.