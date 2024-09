La princesse Anne félicitée pour avoir pris une décision qui a changé sa vie au sujet de Zara Tindall

L’ancien majordome royal Grant Harrold, qui a travaillé en étroite collaboration avec Charles de 2004 à 2011, a partagé des choses intéressantes sur la personnalité de la princesse Anne.

L’ancien assistant du roi a poursuivi en disant : « Elle est exactement ce que vous voyez en public, il n’y a pas vraiment de côté différent en elle. »

Il a ajouté : « C’est une travailleuse acharnée, une personne très terre-à-terre et normale – elle ne voulait même pas que ses enfants aient des titres royaux.

Zara Tindall, la fille de la princesse Anne, a déjà partagé sa gratitude pour la décision de sa mère, déclare : « De mon point de vue, j'ai évidemment eu beaucoup de chance que ma mère ne nous ait donné aucun titre, donc je la félicite vraiment pour cela.





La douce épouse de Mike Tindall a continué à faire l’éloge de la décision de sa mère concernant sa fille, qui a changé sa vie : « Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir faire les choses un peu à notre façon. »

D’un autre côté, Harrold a également fait l’éloge de la princesse royale, admirant : « Elle est aussi moderne qu’une royale qu’on puisse l’être, et derrière les portes closes, elle est comme tout le monde. C’est une vraie personne de famille et elle aime ses animaux. »

Charles et la défunte princesse Diana ont donné des titres de noblesse à leurs fils, le prince William et le prince Harry, tandis qu’Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson ont fait de même avec leurs filles, la princesse Beatrice et la princesse Eugénie. Edward et sa femme Sophie, duchesse d’Édimbourg, ont cependant donné à leurs enfants les noms de Lady Louise Windsor et de James, comte de Wessex.