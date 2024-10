La princesse Anne fait une annonce passionnante après avoir subi un « snob » royal

La princesse Anne a fait une annonce passionnante après avoir subi un « camouflet » royal.

La page de médias sociaux UK Coaching a publié une déclaration annonçant que la princesse royale, 74 ans, assisterait à un prochain engagement fastueux au palais de Buckingham.

« L’événement, en octobre, rendra hommage aux entraîneurs des athlètes olympiques et paralympiques de Grande-Bretagne. »

Cette annonce intervient peu de temps après que Lady Pamela Hicks, dame d’honneur de la reine Elizabeth II, ait semblé « snober » la princesse Anne.

India Hicks, la fille de Lady Pamela, a affirmé que sa mère était une fervente partisane d’une monarchie modernisée.

Hicks a dit Marie-Claire: « [My mother] pense qu’elle se modernise comme elle le devrait, et elle croit absolument à l’amincissement de la famille royale et à en faire ce quatuor de base qui travaille dur.

L’homme de 57 ans faisait référence au roi Charles III, à la reine Camilla et au prince et à la princesse de Galles comme au « quatuor qui travaille dur ».