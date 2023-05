La princesse Anne au Nouveau-Brunswick ce week-end

FRÉDÉRICTON –

La princesse Louise, la jument qui était autrefois la mascotte du 8th Canadian Hussars, n’a jamais rencontré le colonel en chef passionné de chevaux du régiment de cavalerie. Mais ce week-end, le cheval chéri sera présent sur les photos et dans les souvenirs lors de la visite du colonel en chef, la princesse Anne, pour souligner le 175e anniversaire du régiment basé dans le sud du Nouveau-Brunswick.

La princesse Anne, sœur du roi Charles et ancienne cavalière olympique, a été nommée à son poste au sein du régiment du 8th Canadian Hussars (Princess Louise’s) en juin 1972, alors qu’elle n’avait que 21 ans. Elle a visité l’unité à plusieurs reprises et a maintenu une étroite relation avec elle.

Lors de cette visite, elle doit participer à des événements du vendredi au dimanche à Moncton, NB, et à Sussex, NB, rencontrer des membres du régiment passés et présents et assister à un concert commémoratif, un défilé et un dîner de gala.

James Lockyer, le colonel honoraire du régiment, a déclaré que l’unité a un dossier de service et de sacrifice. « Sa formation en 1848, en réponse à l’idéologie expansionniste américaine issue de la guerre d’indépendance, puis reprise pendant la guerre civile, était tout à fait remarquable », a-t-il déclaré dans une interview.

« Il s’agissait de citoyens, d’artisans, d’artisans, d’agriculteurs qui se sont réunis pour défendre le Nouveau-Brunswick à cette époque, puis par la suite, le Canada. Nous sommes le plus ancien régiment de l’armée en service continu au Canada. »

Lors du déploiement du régiment pendant la Seconde Guerre mondiale, environ une nuit après avoir pris la crête de Coriano, en Italie en 1944, des mécaniciens qui travaillaient dans l’obscurité pour récupérer des chars ont entendu un cri, a-t-il déclaré, rappelant l’incident qui a amené la princesse Louise à le régiment.

Les mécaniciens qui sont allés enquêter ont trouvé un poulain blessé de trois mois encerclant sa mère décédée. Ils ont ramené le cheval au médecin de l’unité qui, bien que n’étant pas vétérinaire, l’a soigné.

« Avoir une mascotte pendant la Seconde Guerre mondiale était interdit », a déclaré Lockyer. « Mais le régiment l’a fait quand même. »

Le cheval a voyagé avec le régiment à travers l’Europe dans un camion modifié de trois tonnes avec un faux mur, et est retourné au Canada après la guerre en mars 1946.

Mike Bickerton se souvient de l’affection de son père, le sergent à la retraite. Gordon Bickerton, était de la princesse Louise. Gordon Bickerton, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui travaille à l’Aile de santé des anciens combattants de Ridgewood, à Saint John, au Nouveau-Brunswick, aura 103 ans le 9 juin.

« Ils avaient une sacrée relation », a déclaré son fils. « Père lui avait appris à dire son âge en tapant du pied. Les cigarettes et les morceaux de sucre étaient une friandise préférée pour le cheval, que père avait l’habitude de porter dans sa poche et de nourrir généralement le cheval. »

Bickerton, né en Angleterre, était chauffeur pendant la Seconde Guerre mondiale, servant de 1941 jusqu’après la fin du conflit, et s’est joint au 8th Canadian Hussars en 1948 en tant que mécanicien, a déclaré son fils.

« C’est alors qu’il s’est impliqué dans la prise en charge du cheval. » Le cheval a fourni une compagnie à vie non seulement à son père, mais à toute la famille, a-t-il déclaré dans une entrevue de Norton, au Nouveau-Brunswick.

Lockyer a déclaré que le cheval avait également aidé les soldats. « C’est quelque chose qui appartient au régiment auquel tout le monde peut s’associer et que tout le monde peut adopter », a-t-il déclaré.

Lockyer, qui a ensuite été ministre de la Justice du Nouveau-Brunswick, a rencontré la princesse Louise après avoir été transféré à l’unité de réserve en septembre 1968.

« C’était vraiment un cheval militaire. Chaque fois que la fanfare commençait à défiler ou quelque chose comme ça, vous pouviez automatiquement voir le cheval s’animer et elle caracolait au cours de la marche… C’était quelque chose à voir. . »

Le cheval est mort en 1973, mais Lockyer a déclaré qu’elle serait présente sur des photos et une vidéo pour célébrer le 175e anniversaire du régiment lors de la visite de la princesse Anne ce week-end. Bien qu’Anne n’ait jamais rencontré le cheval, elle « la connaît certainement », a déclaré Lockyer.

« Cela fait partie du profil historique. Ce week-end est entièrement consacré à l’histoire. Il s’agit de qui nous étions, de ce que nous étions et de la famille d’origine, y compris la mascotte, donc ce sera au centre de l’histoire. »

Gordon Bickerton, le gardien de la mascotte bien-aimée, est en mauvaise santé et ne pourra pas voyager pour rencontrer la princesse ce week-end. Mais son fils, qui a été sergent dans le 8th Canadian Hussars de 1961 à 1964, prévoit d’être « dans le public quelque part » au cours de la fin de semaine.

« Ça va être vraiment triste que Père ne puisse pas rencontrer la princesse Anne », a-t-il déclaré. « C’est certainement malheureux. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 19 mai 2023.



