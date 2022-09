DEPUIS la mort de la Reine, les caméras du monde ont été fermement braquées sur notre nouveau Roi, Charles III.

L’attention ne s’est détournée qu’occasionnellement pour apercevoir les frères William et Harry – et leurs épouses – et pour réfléchir à la chute du prince Andrew.

La princesse Anne, l’un des membres les plus travailleurs de la famille royale, alors que le cercueil de la reine Elizabeth II est accueilli à l’aéroport d’Édimbourg par une haie d’honneur Crédit : PA

L’attention ne s’est détournée du roi qu’occasionnellement pour apercevoir les frères William et Harry – et leurs épouses Crédit : Getty Images – Getty

Mais trop peu d’attention a été accordée à une figure profondément centrale – la princesse Anne, l’un des membres les plus travailleurs de la famille royale.

Elle a discrètement et assidûment consacré sa vie au service public.

L’ironie est que les membres de la famille royale qui semblent en faire le moins ont tendance à crier le plus fort.

Sa détermination a tranquillement brillé dans ce qui doit être une période incroyablement difficile pour elle.

Oui, elle est célèbre pour son stoïcisme – mais le chagrin écrasant dans ses yeux était palpable alors qu’elle suivait le cercueil de la reine lors de son voyage de Balmoral à Édimbourg dimanche.

Des images poignantes d’elle faisant calmement la révérence devant le cercueil de sa mère au palais de Holyrood et marchant derrière le corbillard aux côtés de ses trois frères lundi ont révélé une silhouette affligée mais courageuse.

Hier, elle a assumé un autre rôle en étant la seule royale à accompagner le cercueil de la reine lors de son dernier voyage au palais de Buckingham.

Anne est clairement une fonctionnaire de premier ordre et a apporté un calme sentiment de continuité à une époque de changements sismiques.

Elle a fait la fierté de la reine et du pays – et nous devons nous rappeler de montrer notre gratitude à une femme extraordinaire.