La princesse Andre a partagé un regard sur une « nuit typique » avec sa famille – y compris le père Peter se tordant sur le sol.

Peter se bat avec son fils aîné Junior, 16 ans, avant que sa femme Emily ne le tourne sur le dos pour lui chatouiller le ventre.

On peut entendre la princesse de 13 ans rire en arrière-plan, sous-titrant le clip mignon: « La nuit typique en famille, nous adorons enrouler papa, IGNORE MON RIRE. »

Les fans étaient heureux de voir Peter si actif à nouveau après que sa bataille contre Covid l’ait laissé «extrêmement fatigué et malade».

Mais après s’être complètement rétabli, il a même accompagné sa femme médecin Emily pour obtenir le premier de ses deux vaccins hier.







Et leur soirée d’alouage est survenue après qu’Emily ait documenté le plaisir dans la neige avec elle et les deux jeunes enfants de Pete, Amelia et Theo.

Ils ont fait des boules de brownie dans la cuisine saupoudrées de sucre, avant que Théo ne se dirige vers l’extérieur pour construire un bonhomme de neige encore plus grand que lui.

Pendant ce temps, Pete a nié qu’il devenait gris après qu’une récente vidéo YouTube ait vu des fans le qualifier de renard argenté émergent.

Ecrire dans son nouveau! dans la chronique du magazine, Pete a ri: «C’est très gentil de dire les gens, parce que certaines des meilleures personnes au monde sont des renards argentés, comme George Clooney.







« Mais je dois dire que même si sous certaines lumières mes cheveux semblent gris, je suis assez fier de ne pas avoir autant de cheveux gris, étant donné que j’aurai 48 ans le mois prochain! »

Il a ajouté que son père de 87 ans avait toujours ses mèches noires brillantes à ce jour, donc Pete reste optimiste.

La vidéo a également vu le voyage d’Emily pour se faire vacciner.







Au cours de sa propre lutte contre le bogue, Pete est devenu la cible de théoriciens du complot Covid malades qui ont affirmé qu’il avait truqué son diagnostic, tandis que d’autres lui ont dit que le virus n’existait pas.

« Je reçois des gens – je ne plaisante pas – j’ai quelqu’un hier qui m’a envoyé un message disant: ‘Je ne peux pas croire que vous êtes une marionnette pour les médias, essayant de dire aux gens que ce virus est réel' », a-t-il expliqué. .

«J’ai demandé à quelqu’un de dire ‘tu me dégoûtes’, ‘on n’a jamais vu ton truc du NHS dire que tu étais positif’, parce que qu’est-ce que je vais faire, juste l’afficher à l’écran?