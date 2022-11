La princesse abandonne ses fonctions royales à cause de sa relation avec le “chaman”

La princesse norvégienne Martha Louise a abandonné ses parrainages pour épouser un gourou afro-américain d’Hollywood

La famille royale de Norvège a annoncé mardi que la princesse Martha Louise cesserait ses fonctions officielles et renoncerait à ses patronages pour se concentrer sur sa relation avec Durek Verrett, un autoproclamé “chaman” aux stars qui vendent des amulettes magiques.

Dans une déclaration officielle, la cour royale a déclaré que Martha Louise n’utiliserait plus le titre de princesse ou ne ferait plus référence à la famille royale dans ses entreprises commerciales ou sur ses comptes de médias sociaux, tandis que d’autres membres de la famille prendraient en charge le parrainage des organisations qu’elle sponsorisé.

“La princesse prend cette mesure pour créer une ligne de démarcation plus claire entre ses activités commerciales et son rôle en tant que membre de la famille royale”, la déclaration lue.

Lire la suite Les élites de Davos côtoieront les chamans

Martha Louise, 51 ans, n’est pas étrangère à la controverse, ayant perdu son titre de “Son Altesse Royale” en 2002 lorsqu’elle a affirmé qu’elle pouvait parler aux anges et a choisi de travailler comme voyante. Cependant, la dernière décision est intervenue après un regain d’intérêt des médias pour sa relation avec Durek Verrett, un soi-disant “Chaman de 6ème génération.”

Verrett, qui facture 1 500 $ pour une consultation virtuelle, aurait travaillé avec des célébrités comme Gwenyth Paltrow et Antonio Banderas. Verrett a affirmé dans son livre, ‘Spirit Hacking’, que l’esprit humain peut guérir le cancer, et utilise son site Web pour vendre des médaillons ‘Spirit Optimizer’ qui s’ajustent “déséquilibres dans les relations de fréquence pour vous apporter la paix”, et protéger l’utilisateur de “sorts de mauvais œil, malédictions ou magie destinés à vous nuire.”

Verrett, qui a affirmé que l’utilisation de l’un de ces bibelots l’avait guéri du Covid-19, a été décrit dans les médias norvégiens comme un “escroc.”

Martha Louise et Verrett sont fiancés. Une fois marié, Verrett n’obtiendra pas de titre royal ni ne représentera la cour royale, mais “faire partie de la famille royale” dit le communiqué du tribunal.