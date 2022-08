La prime au bilinguisme ne s’étendra pas à la langue autochtone

OTTAWA –

Le Conseil du Trésor fédéral dit qu’il n’a pas l’intention d’étendre une prime – maintenant versée aux employés qui parlent anglais et français – à ceux qui connaissent une langue autochtone.

La prime au bilinguisme est une somme supplémentaire de 800 $ que les employés reçoivent par année s’ils occupent un poste désigné comme exigeant des compétences linguistiques en anglais et en français, les deux langues officielles du Canada.

L’élargir pour rémunérer les employés qui parlent une langue autochtone faisait partie des suggestions que les hauts fonctionnaires ont proposées à la fin de l’année dernière alors qu’ils discutaient des moyens de répondre aux préoccupations linguistiques de certains fonctionnaires autochtones.

Certains détails de ces considérations figuraient dans une note d’information diffusée à La Presse canadienne en vertu de la loi fédérale sur l’accès à l’information.

L’Alliance de la Fonction publique du Canada, un syndicat représentant plus de 120 000 employés fédéraux couverts par le Conseil du Trésor, a proposé de créer une allocation de langue autochtone pour introduire une compensation pour ceux qui en utilisent une dans le cadre de leur travail.

Le président national Chris Aylward a déclaré que le syndicat avait identifié près de 500 employés fédéraux qui parlent une langue autochtone au travail.

“C’est une pratique discriminatoire”, a-t-il déclaré dans une interview. “Lorsque leurs collègues reçoivent une allocation pour parler une deuxième langue et que ces travailleurs ne le sont pas… comment ce gouvernement peut-il justifier cela?”

« Il s’agit d’une façon très progressiste et, selon nous, très tangible pour le gouvernement de reconnaître l’importance des langues autochtones au Canada… c’est une situation gagnant-gagnant.

Aylward a déclaré que le syndicat, qui négocie un nouveau contrat avec le gouvernement depuis plus d’un an, propose également d’augmenter la prime au bilinguisme à 1 500 $, contre 800 $ actuellement, et souhaite voir la même compensation offerte aux locuteurs de langues autochtones. .

“Nous croyons fermement que les travailleurs autochtones devraient être reconnus pour la langue qu’ils parlent.”

La prime au bilinguisme vise à soutenir l’engagement du gouvernement à ce que les fonctionnaires puissent travailler dans la langue de leur choix, une mesure exigée des institutions fédérales en vertu de la loi sur les langues officielles du pays, a déclaré Alain Belle-Isle, porte-parole du Conseil du Trésor du Canada. Secrétariat.

“Le Conseil du Trésor n’a pas l’intention d’élargir la portée de la prime au bilinguisme pour inclure les langues autochtones”, a déclaré Belle-Isle dans un communiqué.

Dans une déclaration de suivi, un porte-parole du bureau de Mona Fortier, la ministre responsable du Conseil du Trésor, a déclaré qu’il s’était engagé à créer une fonction publique inclusive et à travailler avec des partenaires pour éliminer les obstacles à l’emploi et à l’avancement professionnel.

« Nous ne changerons jamais le principe fondamental du bilinguisme dans la fonction publique », a écrit Scott Bardsley, ajoutant que plus de 40 % des emplois fédéraux exigent la maîtrise de la double langue.

Il a également souligné une augmentation de la représentation autochtone dans les rangs de la direction du gouvernement, qui aurait été de 4,4 % en 2020-2021, contre 3,7 % en 2015-2016.

La préservation et la promotion des langues autochtones font partie des promesses liées à la réconciliation que le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau a priorisées. En 2019, il a adopté une loi visant à aider les communautés autochtones à revitaliser les langues que leurs membres n’étaient pas autorisés à parler en vertu des politiques gouvernementales, comme celle en place dans le système des pensionnats, qui a fonctionné pendant plus d’un siècle.

Les données du recensement récemment publiées de 2021 montrent une légère baisse du nombre de personnes ayant déclaré pouvoir parler une langue autochtone.

Statistique Canada a également signalé une baisse du pourcentage de personnes qui disent parler français à la maison.

Lori Idlout, la députée néo-démocrate du Nunavut, qui parle l’inuktitut, a déclaré qu’elle prévoyait d’essayer de persuader le Conseil du Trésor de changer de cap.

“Je suis assez déçue”, a-t-elle déclaré. “Je suis frustre.”

Le député croit que les employés fédéraux qui peuvent parler une langue autochtone comme l’inuktitut offrent un meilleur service aux résidents autochtones et devraient avoir droit aux mêmes avantages que leurs homologues qui parlent anglais et français.

“Le Canada est fondé sur les terres autochtones, sur les terres des Premières Nations, des Métis, des Inuits et si la réconciliation doit se réaliser, c’est l’une des façons dont cela doit se produire… il faut leur accorder la même valeur que l’anglais bilingue ou Employés fédéraux français.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 août 2022.