La primaire républicaine la plus disputée n’est pas celle du président. C’est pour VP.

Et puis il y a les rivaux de Trump en 2024, devenus les meilleurs substituts. Au cours de la semaine dernière, trois anciens candidats à la présidentielle, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy et le sénateur. Tim Scott (RS.C.) a non seulement soutenu Trump, mais est apparu à ses côtés sur scène.

“Il y a beaucoup de bonnes personnes”, a déclaré Vance aux journalistes du New Hampshire, complimentant Stefanik, Scott et Noem.

Trump a parsemé ses confidents de questions sur d’éventuels candidats. Et il a déclaré qu’il savait déjà qui serait son vice-président, une affirmation qui a suscité un certain scepticisme parmi ses proches qui affirment qu’aucun processus de vérification formel n’a commencé.

Les prétendants sont confrontés au défi de se promouvoir sans en être évidents. L’ancien président, notent les alliés de Trump, n’aime pas que les gens s’efforcent avec trop de force d’attirer l’attention sur eux-mêmes. Mais avec un si grand nombre d’entre eux désormais sur la piste, le processus s’est transformé en une vitrine publique et un procès par le feu, les prétendants cherchant à prouver leur fidélité à Trump – quelque chose qu’il apprécie par-dessus tout – sans en faire trop. La campagne Trump a refusé de commenter.

Les enjeux de son choix sont particulièrement importants. Celui que Trump choisira sera probablement considéré comme le successeur en attente de l’ancien président. Beaucoup de ceux mentionnés pour la vice-présidence sont également considérés comme des candidats potentiels pour 2028. Pour les candidats à la vice-présidence, ces apparitions constituent également une chance de se présenter devant les électeurs de l’Iowa et du New Hampshire – qui joueront un rôle essentiel dans la détermination du prochain candidat du parti.

À chacun de leurs arrêts, les prétendants sont sans cesse confrontés à la même question : accepteront-ils le poste ?

Lors d’une apparition dans un restaurant de Londonderry samedi matin, les journalistes ont interrogé pas moins de quatre fois Stefanik sur son intérêt pour le poste. Dans presque tous les cas, elle a répondu en disant qu’elle ne parlait pas de ses « conversations avec le président », mais qu’elle serait « honorée » de servir dans une administration Trump.

Quant à savoir si elle en avait assez qu’on lui pose cette question, Stefanik a déclaré qu’elle avait été « posée et répondue à ce stade ».

(Vance a utilisé exactement la même phrase lorsque les journalistes l’ont interrogé vendredi sur son intérêt pour le poste, affirmant que la question avait été « posée et répondue » et que si Trump « me demande d’aider, je vais aider autant que je peux ». . »)

Lake – qui s’est révélée être l’un des défenseurs les plus ardents de Trump et une militante prolifique en sa faveur – a déclaré la semaine dernière dans l’Iowa qu’elle se concentrait sur sa candidature au Sénat, mais qu’elle « ramperait sur du verre brisé » pour voter pour lui et pour celui qu’il choisirait. comme son colistier.

Certains profitent des arrêts pour défendre l’ancien président. Alors qu’elle discutait avec des journalistes avant le rassemblement de Trump vendredi soir – où elle est apparue sur scène – Stefanik s’est demandé si elle croyait aux accusations portées contre Trump par l’écrivain E. Jean Carroll, qui a déclaré que Trump l’avait agressée il y a des décennies dans une loge de Bergdorf Goodman. Un jury de New York a déclaré Trump responsable d’agression sexuelle et de diffamation. Trump a nié ces accusations.

“Non, bien sûr que non”, a répondu Stefanik lorsqu’on lui a demandé à plusieurs reprises si elle croyait aux affirmations de Carroll, appelant cela une autre “sorcière”. [hunt]», empruntant une expression préférée de Trump.

La représentante Elise Stefanik a déclaré aux journalistes qu’elle ne parlait pas de ses « conversations avec le président » mais qu’elle serait « honorée » de servir dans une administration Trump. | Pablo Martínez Monsivais/AP

D’autres s’attaquent aux rivaux de Trump. Lors d’une comparution à Rockford vendredi, Vance a déclaré que l’opposante la plus proche de Trump, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, “représente tout ce qui ne va pas avec la vieille garde du Parti républicain”.

Certains prétendants potentiels se retrouvent cependant exclus. Lors d’un rassemblement vendredi soir, Trump a jeté de l’eau froide sur les spéculations selon lesquelles il pourrait choisir Haley – une perspective qui a suscité de vives réactions de la part des alliés de Trump qui la considèrent comme insuffisamment alignée sur sa base de partisans.

« Elle va bien, mais elle n’est pas du bois présidentiel. Et quand je dis cela, cela signifie probablement qu’elle ne sera pas choisie comme vice-présidente », a déclaré Trump à propos de Haley, qui a vivement critiqué Trump lors des derniers jours de la primaire.

Le sentiment était réciproque. Lors d’un arrêt de campagne à Amherst, dans le New Hampshire, Haley a déclaré qu’elle ne « voulait être la vice-présidente de personne ». Ce n’est pas envisageable.

Les alliés les plus proches de Trump font partie de ceux qui font le point sur les candidats à la vice-présidence. Parmi les spectateurs qui ont vu Vance se trouvait John Fredericks, un animateur de radio pro-Trump qui présente fréquemment l’ex-président dans son émission.

Fredericks a déclaré que Trump avait de nombreuses perspectives différentes, et que Vance en faisait partie.

“Je suis un fan de JD Vance”, a déclaré Fredericks. “Il n’a jamais hésité sur ses positions MAGA.”