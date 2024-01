La primaire du New Hampshire 2024 aura lieu mardi. Voici ce qu’il faut savoir.

Manchester, New Hampshire — Depuis plus de 100 ans, Le New Hampshire a traditionnellement organisé la première élection présidentielle primaire dans le pays, depuis longtemps point de fierté pour le petit État de la Nouvelle-Angleterre. Depuis 1975l’État a adopté une loi exigeant qu’elle ait lieu au moins une semaine avant toute autre course à l’investiture primaire.

Les électeurs de Granite State se rendront aux urnes mardi pour perpétuer cette tradition, du moins du côté républicain. Il y a 22 délégués en jeu dans la course au GOP, et les résultats pourraient grandement contribuer à déterminer le candidat final. L’ancien président Donald Trump espère porter un coup fatal à Nikki Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud et son seul challenger restant. Haley espère une bonne fin qui pourra alimenter sa campagne dans les semaines à venir.

Le peloton républicain a été vanné dimanche lorsque Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a abandonné et en a fait une course à deux. DeSantis a approuvé la candidature de Trump à l’investiture, mais on ne sait toujours pas quel effet sa décision de se retirer aurait sur le résultat.

Du côté démocrate, il n’y aura aucun délégué en jeu et le président Biden ne figurera pas sur le bulletin de vote. Le Comité national démocrate a puni l’État pour sa décision de conserver son statut de premier pays, car le parti souhaitait que la Caroline du Sud soit la première du cycle démocrate de 2024. La campagne de réélection du président a plutôt exhorté les démocrates à écrire au nom de M. Biden.

Voici ce qu’il faut savoir sur la primaire du New Hampshire de mardi :

Etat des lieux dans l’État Granite

L’engagement du New Hampshire à conserver intact son statut de « premier du pays » aux primaires n’a pas été sans controverse ces derniers mois, mais l’État de Granite se retrouve à voter à un moment critique de cette saison primaire unique.

Après avoir remporté les caucus de l’Iowa avec une marge historique de 30 points, Trump compte sur le New Hampshire, l’État qui l’a propulsé pour la première fois vers l’investiture du Parti Républicain en 2016, pour lui offrir à nouveau la victoire.

Les partisans de Trump font la queue devant l’Opéra de Rochester avant un rassemblement électoral le 21 janvier 2024 à Rochester, New Hampshire. /Getty Images



Les électeurs du New Hampshire ont sélectionné l’éventuel candidat du GOP au cours des trois derniers cycles de compétition : 2008, 2012 et 2016.

Dans un sondage de CBS News dans le New Hampshire publié en décembre 2023, Trump détenait toujours une avance à deux chiffres sur Haley, avec 44 % de soutien parmi les électeurs probables des primaires du GOP. Cependant, ce sondage a été réalisé avant que DeSantis, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy n’abandonnent.

Le New Hampshire est-il une primaire « ouverte » ou « fermée » ?

Le système primaire du New Hampshire est « ouvert », ce qui signifie que les électeurs non déclarés, qui représentent plus de 39 % des électeurs inscrits dans l’État, peuvent voter aux primaires démocrates ou républicaines le jour du scrutin. Ce bloc de vote non déclaré est essentiel pour Haley, qui doit éloigner les électeurs conservateurs et non déclarés de Trump. Les électeurs démocrates et républicains inscrits dans l’État représentent chacun environ 30 % des électeurs.

La primaire de cette année pourrait donner lieu à un taux de participation record, selon le secrétaire d’État du New Hampshire, David Scanlan. Scanlan a prédit que potentiellement 322 000 républicains de Granite State pourraient participer à la primaire du GOP, avec environ 88 000 démocrates participant à la primaire démocrate.

Selon la loi, les résidents non déclarés peuvent voter aux primaires républicaines du New Hampshire, aux côtés des électeurs républicains. Les électeurs inscrits ne peuvent voter qu’aux primaires d’un parti, et la date limite pour changer d’enregistrement de parti a expiré début octobre.

Sur les plus de 873 000 électeurs inscrits dans l’État, seuls 3 542 électeurs ont changé leur inscription de démocrate à non déclarée avant la date limite du 6 octobre, et seulement 408 démocrates ont changé leur inscription en républicain.

Selon le bureau du secrétaire d’État, 21 démocrates ont soumis les documents et le paiement nécessaires pour figurer sur le bulletin de vote, dont le représentant. Doyen Phillips du Minnesota, et Marianne Williamson, qui s’est présentée à l’investiture démocrate en 2020. Vingt-quatre républicains ont déposé leur candidature à l’investiture du New Hampshire GOP, y compris tous les principaux candidats. Plusieurs d’entre eux – comme l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud – ont suspendu leur campagne avant que les votes ne soient exprimés.

Pourquoi le président Biden n’est-il pas sur le bulletin de vote ?

Alors que le Comité national républicain continue de considérer le New Hampshire comme premier État à primaires, le Comité national démocrate a approuvé l’année dernière un nouveau calendrier de primaires anticipées, soutenu par M. Biden, pour déplacer la Caroline du Sud en tête de file. Cette décision a bouleversé la liste traditionnelle des caucus de l’Iowa vers les primaires du New Hampshire qui était en place depuis plus de 50 ans, privant le New Hampshire de son statut primaire estimé de « premier du pays ».

Les républicains du New Hampshire, qui contrôlent le gouvernement de l’État, et les démocrates de l’État, étaient en désaccord avec le changement de calendrier du DNC et ont refusé de modifier la loi de l’État, prêts à risquer des conséquences potentielles à long terme.

En conséquence, la campagne de réélection de M. Biden a informé les démocrates du New Hampshire fin octobre que M. Biden ne se présenterait pas au scrutin primaire de l’État – le premier président en exercice à ne pas figurer au scrutin primaire de l’État.

M. Biden, qui peut encore remporter la primaire non officielle grâce à des votes écrits, n’a organisé aucun événement de campagne dans le New Hampshire depuis l’annonce de sa candidature à la réélection. Il s’est classé cinquième dans le New Hampshire lors de la primaire démocrate de 2020.

Cependant, cette contestation écrite a également ouvert la porte aux principaux challengers au sein du Parti démocrate.

Phillips, qui a lancé une contestation primaire de longue haleine contre M. Biden fin octobre, a déposé sa candidature au scrutin primaire de l’État. Il voit le camouflet de M. Biden envers l’État de Granite comme une opportunité de faire une percée parmi les électeurs du New Hampshire.

Les chiffres des sondages de Phillips continuent de osciller autour de la barre des 20% de soutien, ce qui, selon lui, à CBS News serait une « grande réussite » et « propulserait » sa campagne après le New Hampshire.

Que disent les statères de granit ?

Avant les primaires, CBS News s’est entretenu avec plusieurs habitants du New Hampshire qui, comme de nombreux Américains, sont frustrés par l’état général de division dans le pays et ressentent un sentiment général de privation de droits et de scepticisme quant à ce qu’ils ont vu et entendu de la Maison Blanche et Congrès.

L’électrice non déclarée Susan Lawless s’est dite mécontente des candidats des deux partis à la Maison Blanche en novembre.

“Tout est en désordre, je sais ce que je ne veux pas”, a déclaré Lawless. “Je ne pense pas que nous ayons de très bons candidats en général et il s’agit en quelque sorte de choisir le plus joli cheval de l’usine de colle, et les chevaux sont plutôt nuls.”

Ralph Lewis, un résident de Concord, dans le New Hampshire, a déclaré qu’il estimait que Nikki Haley était le meilleur choix pour unifier l’Amérique.

“Je pense qu’elle rassemblera le pays”, a déclaré Lewis, un républicain inscrit. “Le pays est trop divisé et je pense vraiment qu’elle peut y parvenir.”

Lewis et d’autres républicains inscrits se sont déclarés fans de la politique de Trump, mais ont estimé que ses problèmes juridiques, ou du moins la perception que Trump était la cible des libéraux, étaient une distraction.

“Il a trop de bagages. Il ne sera pas capable de faire ce qu’il a fait lors de son premier mandat… parce qu’il sera tout le temps au tribunal”, a déclaré Lewis.

“Je suis absolument d’accord avec toutes ses politiques, je pense que le chaos le suit partout où il va et je pense que cela l’empêcherait d’être efficace”, a déclaré Brenda Bell de Hennicker.

Bruce Gurley, de Derry, un républicain inscrit, a déclaré que l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain était pour lui un point de rupture avec l’ancien président.

“J’ai voté pour Trump deux fois et je l’ai soutenu pendant longtemps, mais c’est juste une personne égoïste et narcissique. Et je l’ai vu tel qu’il est, c’est dommage”, a déclaré Gurley. “Une grande partie de sa politique a été bonne, et j’en étais un grand partisan, mais je ne peux plus le soutenir.”

Mais de nombreux partisans de Trump dans le New Hampshire ne sont pas gênés par les problèmes juridiques persistants…