La primaire du Minnesota devrait opposer Walz et Jensen

MINNEAPOLIS (AP) – Le gouverneur démocrate Tim Walz et le challenger républicain Scott Jensen, déjà en joute depuis des mois dans la course de chapiteau du Minnesota pour le gouverneur, se sont dirigés vers les primaires de mardi en s’attendant à des victoires faciles pour officialiser leur match d’automne.

Walz briguait son deuxième mandat sous le même slogan « One Minnesota » qu’il avait utilisé il y a quatre ans, mais dans un environnement de plus en plus polarisé où Jensen et le GOP cherchaient à retourner sa gestion de la pandémie contre lui.

Les deux hommes ont fait face à des candidats peu connus ou pérennes. Dans une autre course de haut niveau, les électeurs choisissaient entre deux républicains en lice pour affronter le procureur général démocrate Keith Ellison dans une course d’automne qui pourrait donner lieu à des opinions sur la sécurité publique et l’avortement.

Avec l’augmentation de la criminalité à Minneapolis, comme dans d’autres grandes villes des États-Unis, les républicains ont passé des mois à attaquer Walz et Ellison pour la sécurité publique. Ils ont blâmé Walz pour une mobilisation lente de la Garde nationale qui, selon eux, a permis les manifestations parfois violentes qui ont suivi le meurtre de George Floyd en 2020, y compris un incendie criminel qui a détruit un poste de police.

Walz a rejeté la “remise en question” de ses décisions pendant la pandémie, qui comprenait la fermeture d’écoles, de restaurants et d’entreprises et la restriction des grands rassemblements pendant les pires périodes, et a riposté à Jensen, un médecin et ancien législateur d’État qui s’est fait connaître en partie sur son scepticisme face au vaccin COVID-19.

“Vous pouvez avoir un vœu pieux et vous pouvez espérer que vous savez que COVID n’était pas réel et que vous pouvez prendre de l’ivermectine ou autre, mais ce n’est pas là que sont les faits”, a déclaré Walz à Jensen lors de leur premier débat juste une semaine avant le primaire. .

Jensen a nié être anti-science, même si l’une de ses vidéos de questionnement sur les vaccins sur Facebook a attiré une étiquette de mise en garde de la société et une interdiction temporaire de la publicité sur le site.

Jensen a également poursuivi Walz sur la hausse de l’inflation, rejetant le taux de chômage record comme une “fausse mesure” par rapport aux coûts plus élevés auxquels les consommateurs sont confrontés.

Walz s’est engagé à protéger les droits à l’avortement dans le Minnesota, qui est presque immédiatement devenu une île pour l’avortement légal dans le Haut-Midwest après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade. Jensen a minimisé la perspective d’un changement immédiat sur l’avortement s’il est élu, mais en juillet, il a adouci son appel à une interdiction de l’avortement pour permettre des exceptions pour le viol et l’inceste et pour protéger la santé physique ou mentale de la mère.

Lors de la primaire du procureur général républicain, l’avocat d’affaires Jim Schultz a obtenu l’approbation du parti pour affronter Ellison. Mais Doug Wardlow, qui a perdu de justesse face à Ellison en 2018, organisait un défi principal contre la volonté de son propre parti, renvoyant les « élites » au sommet du parti. Schultz et Wardlow ont tous deux attaqué Ellison pour l’augmentation de la criminalité et pour son soutien au droit à l’avortement.

Wardlow est avocat général chez MyPillow et un allié de son fondateur, Mike Lindell, l’un des principaux promoteurs de fausses allégations selon lesquelles l’élection de 2020 a été volée à Donald Trump.

L’écrivain d’Associated Press, Doug Glass, a contribué.

Steve Karnowski, Associated Press