La primaire du GOP de l’Arizona teste la puissance des mensonges électoraux de Trump

PHOENIX (AP) – L’adhésion du Parti républicain aux mensonges électoraux de Donald Trump sera mise à l’épreuve mardi alors que les électeurs de l’Arizona choisiront entre les candidats qui disent qu’ils n’auraient pas certifié les résultats de la campagne 2020 et ceux qui soutiennent qu’il est temps de passer à autre chose.

L’ancien président a approuvé et fait campagne pour une liste de candidats qui soutiennent ses mensonges, en particulier l’ancien présentateur de nouvelles télévisées Kari Lake dans la course au poste de gouverneur. Lake, qui dit qu’elle aurait refusé de certifier la courte victoire du président Joe Biden en Arizona, fait face à Karrin Taylor Robson, une avocate et femme d’affaires qui dit que le GOP devrait se concentrer sur l’avenir malgré une élection qu’elle a qualifiée d'”injuste”.

Et dans la course pour superviser les élections en tant que secrétaire d’État, Trump soutient également un législateur de l’État qui était au Capitole américain le 6 janvier et affirme que l’ancien président a été escroqué de la victoire.

Alors que la saison primaire de mi-parcours entre dans sa dernière ligne droite ce mois-ci, les courses de l’Arizona sont sur le point de fournir des indices importants sur la direction du GOP. Les victoires des candidats soutenus par Trump pourraient fournir à l’ancien président des alliés qui dominent l’administration des élections alors qu’il envisage une autre candidature à la Maison Blanche en 2024. Les défaites, cependant, pourraient suggérer une ouverture du parti à une autre voie.

“Je pense que la majorité des gens, et beaucoup de gens qui soutiennent Trump, veulent passer à autre chose”, a déclaré l’ancien gouverneur de l’Arizona, Jan Brewer, qui soutient Robson. « Je veux dire, c’était il y a deux ans. Allons-y. Bougeons.”

Les autres courses étroitement surveillées mardi incluent les concours républicains pour le gouverneur du Michigan et le sénateur du Missouri. Les électeurs du Kansas seront les premiers à se prononcer sur le droit à l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement. Et deux membres de la Chambre républicaine de l’État de Washington qui ont voté pour destituer Trump font face à des adversaires principaux.

Mais les concours sont particulièrement saillants en Arizona, un bastion républicain de longue date qui est devenu plus favorable aux démocrates ces dernières années en raison de la croissance explosive à et autour de Phoenix. La primaire et les élections d’automne permettront de savoir si le succès de Biden ici en 2020 était un événement ponctuel ou le début d’un changement à long terme loin du GOP.

Avec des enjeux aussi élevés, l’Arizona a été au centre des efforts de Trump et de ses alliés pour jeter le doute sur la victoire de Biden avec de fausses allégations de fraude.

Les responsables électoraux fédéraux et étatiques et le propre procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que l’élection avait été entachée. Les allégations de fraude de l’ancien président ont également été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par les juges nommés par Trump. Un recomptage manuel mené par des partisans de Trump dans le plus grand comté de l’Arizona n’a trouvé aucune preuve d’une élection volée et a conclu que la marge de victoire de Biden était plus grande que le décompte officiel.

Bien que Trump soit toujours la figure la plus populaire au sein du GOP, ses efforts pour influencer les élections primaires de cette année ont donné des résultats mitigés. Ses candidats préférés dans des États comme l’Ohio et la Pennsylvanie ont prévalu lors de leurs primaires.

Mais en Géorgie, un autre État au cœur des mensonges électoraux de Trump, son candidat trié sur le volet au poste de gouverneur a été battu de plus de 50 points de pourcentage. Le secrétaire d’État républicain de Géorgie a également été renommé sur un principal rival soutenu par Trump.

L’ancien président espère qu’il aura plus de succès en Arizona, où le gouverneur sortant, Doug Ducey, ne peut pas se représenter. Cela pourrait donner à Trump une meilleure opportunité qu’en Géorgie d’influencer le vainqueur.

Lake est bien connu dans une grande partie de l’État après avoir ancré les nouvelles du soir à Phoenix pendant plus de deux décennies. Elle se présente maintenant comme une critique féroce des médias grand public, ce qui, selon elle, est injuste envers les républicains et les autres ennemis du mouvement Make America Great Again de Trump, y compris la famille McCain.

Fervente partisane des mensonges électoraux de Trump, Lake affirme que sa campagne “détecte déjà des vols” dans sa propre course, mais elle a refusé à plusieurs reprises de fournir des preuves à l’appui de cette affirmation.

Robson, dont le mari promoteur immobilier est l’un des hommes les plus riches de l’État, autofinance en grande partie sa campagne. L’establishment du GOP, de plus en plus à l’aise pour s’éloigner de Trump, s’est rallié à elle au cours du mois dernier avec une série de soutiens de Ducey, de l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et de l’ancien vice-président Mike Pence.

La vague de soutien de l’establishment à Robson a attiré l’attention nationale sur une course pour ce qu’elle dit sur la base du GOP avant la primaire présidentielle cruciale dans deux ans.

“Tout le monde veut essayer d’en faire une sorte de procuration pour 2024”, a déclaré Christie, qui s’est présenté à la présidence en 2016. “Croyez-moi, j’en ai traversé suffisamment pour savoir que 2024 sera décidé par les gens jusqu’à la plaque et ’24 et comment ils fonctionnent ou ne fonctionnent pas à ce moment-là.

Robson mène une campagne républicaine largement à l’ancienne axée sur la réduction des impôts et des réglementations, la sécurisation de la frontière et l’avancement du choix de l’école.

Du côté démocrate, la secrétaire d’État Katie Hobbs est en tête face à Marco Lopez, ancien maire de Nogales et responsable de l’application des frontières sous l’administration du président Barack Obama.

En tant que haut responsable des élections en Arizona, Hobbs s’est fait aimer des démocrates avec une défense passionnée de l’intégrité des élections de 2020, une position qui a suscité des menaces de mort. Cependant, elle a été alourdie par une affaire de discrimination remportée par un conseiller politique noir de l’époque de Hobbs à l’Assemblée législative.

Dans la course au Sénat, Trump soutient Blake Masters, un candidat de 35 ans pour la première fois qui a passé la majeure partie de sa carrière à travailler pour le milliardaire Peter Thiel, qui finance sa campagne. Masters met l’accent sur les griefs culturels qui animent la droite, y compris la théorie critique de la race et les allégations de censure des grandes technologies.

Jusqu’à l’approbation de Trump, la course n’avait pas de favori clair entre Masters, l’homme d’affaires Jim Lamon et le procureur général Mark Brnovich, qui ont tous joué pour son soutien.

Lamon dit que Trump a fait une erreur en approuvant les Masters et qu’il puise dans sa propre fortune pour mettre en évidence les liens des Masters avec les entreprises technologiques et ses écrits en tant qu’étudiant soutenant l’ouverture des frontières. Lamon a signé un certificat indiquant à tort que Trump avait remporté l’Arizona en 2020 et qu’il était l’un des électeurs “dûment élus et qualifiés” de l’État.

Trump s’est aigri à Brnovich et a peut-être torpillé sa campagne lorsque l’enquête sur la fraude électorale du procureur général n’a pas abouti à des accusations criminelles contre les responsables électoraux.

Le vainqueur éventuel de la primaire affrontera le sénateur démocrate sortant Mark Kelly à l’automne.

La course républicaine au poste de secrétaire d’État comprend Mark Finchem, un candidat soutenu par Trump qui était au Capitole le 6 janvier, et Shawnna Bolick, une législatrice de l’État qui a fait pression pour une législation permettant à l’Assemblée législative de renverser la volonté des électeurs et décider quel candidat obtient les 11 votes électoraux de l’État pour le président. L’establishment du GOP s’est rallié au directeur de la publicité Beau Lane, qui affirme qu’il n’y a pas eu de problèmes généralisés avec les élections de 2020.

Le président républicain de la Chambre d’État, Rusty Bowers, qui a témoigné devant le comité de la Chambre le 6 janvier au sujet de la campagne de pression de Trump après les élections de 2020, fait face à un challenger soutenu par Trump dans sa tentative de monter au Sénat de l’État.

Jonathan J. Cooper, Associated Press