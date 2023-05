La primaire démocrate du maire de Philadelphie devient une lutte serrée entre 2 des 5 favoris

Une course serrée pour diriger la sixième plus grande ville du pays se déroulait à Philadelphie mardi alors que les électeurs naviguaient dans un champ bondé de candidats démocrates dans un concours centré sur la façon de lutter contre la violence armée et les problèmes de qualité de vie qui font que les gens ne se sentent pas en sécurité.

L’ancienne membre du conseil municipal Cherelle Parker et l’ancienne contrôleure municipale Rebecca Rhynhart étaient dans une compétition serrée alors que les premiers votes étaient comptés. La ville commençait tout juste à compter les bulletins de vote en personne déposés mardi, ce qui pourrait influencer les résultats.

La course de Philadelphie est le dernier baromètre de la façon dont les habitants de certaines des plus grandes villes du pays espèrent sortir de la pandémie, ce qui a accru les inquiétudes concernant la criminalité, la pauvreté et les inégalités. Les résultats ont parfois été tumultueux dans d’autres parties du pays, entraînant la défaite du maire sortant de Chicago en février et l’éviction du procureur de San Francisco l’année dernière.

Les électeurs de Philadelphie choisiront entre les candidats favoris, notamment les anciens membres du conseil Allan Domb, Helen Gym et Parker; Rhynhart ; et l’outsider politique et épicier Jeff Brown. Ils sont en lice pour remplacer le maire démocrate Jim Kenney, dont la durée est limitée.

Un seul républicain, l’ancien membre du conseil municipal David Oh, est candidat. Lui et le candidat démocrate s’affronteront lors des élections générales du 7 novembre. Parce que Philadelphie est fortement démocrate, il est probable que celui qui remportera la primaire deviendra le prochain maire.

Les candidats se sont engagés à lutter contre la violence et la criminalité de la ville et à résoudre les problèmes de qualité de vie endémiques, mais la manière dont ils prévoient d’y arriver varie. Le candidat qui est capable de rassembler sa base et de faire appel au plus large éventail d’électeurs finira par faire pencher la balance dans un concours serré.

Jamie DeAngelis a voté pour Helen Gym après avoir répondu à un quiz en ligne et avoir le plus correspondu avec sa plateforme. Elle a dit que c’était difficile avec autant de personnes dans la course, et elle prédit que quiconque prendra la tête de la ville fera face à des vents contraires.

« Surtout avec la façon dont le Parti démocrate est un peu fracturé cette fois-ci, je pense juste qu’il y aura beaucoup de refoulement sur celui qui sera élu », a-t-elle déclaré.

James Perelman avait réduit ses candidats à la mairie à Gym, Parker et Rhynhart, votant finalement pour Rhynhart. Il l’a décrite comme ayant les plans qui correspondent le mieux à ses préoccupations, en particulier ce qu’il considère comme un besoin de lutter contre la violence armée et d’améliorer les écoles publiques de la ville. Il a également estimé que ses antécédents lui convenaient pour faire face à tout ralentissement économique potentiel.

« Mais c’était quand même difficile », a-t-il dit. « Je pense que moi-même et je pense que beaucoup de Philadelphiens se sentent comme … peut-être qu’il est temps d’envisager le vote par choix classé ou quelque chose où nous n’avons pas un si petit pourcentage de la ville qui décide qui est maire. »

Mardi, les électeurs éliront également sept des plus de 30 candidats démocrates et républicains au total pour les sièges du conseil municipal et trois sièges de district contestés.

À l’ouest, les électeurs du comté d’Allegheny, qui englobe la deuxième plus grande ville de l’État, Pittsburgh, choisiront parmi six candidats démocrates en lice pour remplacer le plus haut responsable du comté, dont la durée est limitée. Le vainqueur affrontera un seul candidat républicain aux élections générales de novembre. Contrairement à la course du maire de Philadelphie, le premier gagnant ne sera pas nécessairement la personne la plus susceptible d’occuper le siège de l’exécutif du comté.

__

La journaliste vidéo de l’Associated Press Tassanee Vejpongsa à Philadelphie a contribué à ce reportage.

Brooke Schultz, Associated Press