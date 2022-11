La prévente de la tournée ‘Eras’ de Taylor Swift prolongée par Ticketmaster

Ne doutez jamais du pouvoir de Taylor Swift.

Ticketmaster a prolongé les préventes de billets pour la prochaine tournée “Eras” de Swift après que les fans ont afflué sur le site, provoquant des perturbations du site et des files d’attente lentes. Le vendeur de billets s’est rendu sur les réseaux sociaux pour informer les fans des problèmes intermittents auxquels son site était actuellement confronté.

“Il y a eu une demande historiquement sans précédent avec des millions de personnes se présentant pour acheter des billets pour la prévente TaylorSwiftTix”, a déclaré la société.

Des centaines de milliers de billets ont été vendus, a déclaré Ticketmaster, ajoutant que les personnes qui avaient déjà réservé leur place sont prêtes à partir.

La dernière tournée de Swift, qui fait suite à la sortie de son nouvel album record “Midnights”, a fixé 52 dates à ce jour, la plus grande tournée de la chanteuse à ce jour. La tournée “Eras” pourrait battre le propre record de Swift pour les ventes brutes de billets en Amérique du Nord.

Les premières parties de la tournée américaine incluent Paramore, Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Girl in Red, Muna, Gayle, Gracie Abrams et Owenn.

Les billets pour la tournée “Eras” coûtent entre 49 $ et 450 $, avec des forfaits VIP à partir de 199 $ et atteignant 899 $. Il s’agit de la première tournée de Swift depuis sa tournée du stade “Reputation” en 2018. Elle a annulé sa tournée “Lover Fest” en raison de la pandémie.

Ticketmaster a reprogrammé un certain nombre de files d’attente de billets afin de faire face à la demande, y compris les sites de la côte ouest et la mise en vente de Capital One.