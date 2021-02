Commentant ce que les résultats pourraient signifier pour l’assouplissement des restrictions de verrouillage, le professeur Paul Elliott, directeur du programme à l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’il s’agissait d’un « équilibre très délicat ».

Il a ajouté: « Nous pourrions tirer beaucoup d’encouragement du déclin que nous constatons, mais je dirais que nous ne sommes pas encore sortis du bois parce que la prévalence est toujours de un sur 200, et cela masque évidemment certaines différences dans différents et entre différents groupes de personnes. «

Bien que la prévalence ait chuté dans les neuf régions d’Angleterre au cours de la même période, il y avait une plus grande incertitude dans la tendance pour le nord-ouest, le nord-est et le Yorkshire et le Humber, selon les chercheurs.

À Londres, dans le sud-est et dans les West Midlands, la prévalence a chuté d’environ 80%, bien que les baisses aient été plus faibles dans les régions du nord.

Le professeur Elliott a déclaré: « Ces résultats encourageants montrent que les mesures de verrouillage réduisent efficacement les infections. Il est rassurant de constater que la réduction du nombre d’infections s’est produite à tous les âges et dans la plupart des régions du pays.

«Bien que les tendances que nous avons observées soient de bonnes nouvelles, nous devons tous travailler pour réduire les infections en nous en tenant aux mesures conçues pour nous protéger, nous et notre système de santé.

Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a déclaré: «Ces résultats montrent des signes encourageants que les infections vont maintenant dans la bonne direction à travers le pays, mais nous ne devons pas baisser la garde.

«Les cas et les admissions à l’hôpital restent élevés – plus de 20 000 patients Covid-19 sont hospitalisés – il est donc essentiel que nous restions tous vigilants et suivions les règles alors que notre déploiement de la vaccination se poursuit au rythme. J’exhorte tout le monde à rester à la maison, rappelez-vous Hands , Face, Space et recevez votre jab lorsque vous recevez votre invitation. «