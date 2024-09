La preuve que le fils de Kourtney Kardashian, Rocky, est le plus intéressant à regarder

Ne clignez pas des yeux, car Kourtney Kardashian et Travis BarkerLe petit garçon grandit vite.

En fait, leur fils Rocky Barker a déjà une tête pleine de cheveux bruns sur les photos de famille partagées par Kourtney le 13 septembre.

Une image publiée sur le L’Incroyable Famille Kardashian les anciens Instagram On voit le bébé de 10 mois assis tout seul sur le rebord d’une fenêtre donnant sur l’horizon de la ville. Dans un autre cliché, il est également photographié soutenu par son père à bascule.

Dans un selfie séparé dans un miroir, pris au milieu de la tournée en cours de Travis avec Blink-182Kourtney a allaité Rocky alors qu’ils se blottissaient sous les couvertures d’un lit d’hôtel.

Elle a légendé les clichés : « Summma aventures : partie 2 ».

Cette jolie mise à jour est arrivée une semaine après que Kourtney ait partagé un aperçu des coulisses de la vie sur la route avec Travis et son groupe. Dans une publication Instagram du 5 septembre, la femme de 45 ans, qui est également maman d’enfants Maçon 14, Pénélope12 et Règne9, avec ex Scott Disick—peut être vue en train de montrer son affection à son mari dans les coulisses de son spectacle à New York.

D’autres photos prises la même nuit montraient Kourtney tenant Rocky sur ses genoux alors qu’elle jouait aux échecs avec Reign.