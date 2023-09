La preuve de la vie extraterrestre présentée au congrès mexicain par un expert autoproclamé

Commentez cette histoire Commentaire

correction Une version précédente de cet article avait mal orthographié le nom du journaliste mexicain qui s’était adressé aux législateurs. Il s’agit de Jaime Maussan, pas de Jamie. L’article a été corrigé. Un journaliste mexicain et « ufologue » autoproclamé a présenté ce qu’il a qualifié de cadavres « non humains » vieux de mille ans au Congrès mexicain, dévoilant deux corps maigres ressemblant à des dessins animés lors d’une audience mardi. « C’est la première fois [extraterrestrial life] est présenté sous une telle forme et je pense qu’il y a une démonstration claire que nous avons affaire à des spécimens non humains qui ne sont liés à aucune autre espèce dans notre monde », a déclaré Jaime Maussan aux législateurs, s’exprimant sous serment. « Nous ne sommes pas seuls. »

Les minuscules extraterrestres présumés, qui gisaient dans deux boîtes lors de l’audience, ont probablement environ 1 000 ans, selon des analyses menées par l’Université nationale autonome du Mexique, a-t-il déclaré. Les corps ont été retrouvés sous terre au Pérou en 2017 et retrouvés enveloppés dans des algues, ce qui a contribué à leur préservation, a-t-il déclaré.

Les personnages ressemblaient à ET, l’extraterrestre de fiction. Ils étaient tous deux blancs, avec une tête élargie, trois doigts par main et des membres longs et maigres.

« Ce ne sont pas des momies », a déclaré Maussan. « Ce sont des corps complets qui n’ont pas été manipulés. »

L’audience était la première du pays sur le thème des PAN, abréviation de phénomènes aériens non identifiés, mieux connus du public sous le nom d’OVNIS ou d’objets volants non identifiés.

L’expert légiste et médecin militaire José de Jesús Zalce Benítez a ensuite présenté au Congrès des scans des prétendus extraterrestres, affirmant que ces êtres avaient autrefois un cerveau et des yeux volumineux et n’avaient aucun rapport avec les êtres humains.

Les affirmations de Maussan concernant les restes « non humains » ont été contestées dans le passé. En 2017, il a déclaré que des spécimens similaires, également récupérés au Pérou, étaient la preuve d’extraterrestres. Les scientifiques ont considéré les corps comme des humains momifiés.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont rapidement ridiculisé la présentation de mardi, affirmant que les efforts du président mexicain pour enquêter sur les extraterrestres présumés étaient une moquerie.

Aux États-Unis, la plupart des documents sur les ovnis sont classifiés. Ce n’est pas le cas dans d’autres pays.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a une réputation d’excentricité. Plus tôt cette année, il a affirmé qu’il détenait des photos d’une créature ressemblant à un elfe, ce qui a enflammé Internet.

« Tout est mystique » López Obrador a raconté ce qu’il a vu, partageant une photo en ligne d’une créature voilée aux yeux brillants perchée dans un arbre. Il a dit que c’était un alux – un être espiègle dans la tradition maya.

Les autorités américaines ont récemment pris au sérieux les enquêtes sur les ovnis et la vie extraterrestre. Un bureau du Pentagone créé en 2022 pour examiner les rapports faisant état d’objets non identifiés a déterminé que la plupart d’entre eux étaient des objets « banals », comme des drones, des ballons et des sacs en plastique. Le bureau n’a trouvé aucun signe de vie extraterrestre mais, sous la pression d’un groupe bipartite de législateurs, il a déclaré qu’il examinerait les rapports récents et plus anciens d’observations d’OVNIS.